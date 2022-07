FOCUS MN - Gli occhi del Milan sul super talento Carney Chukwuemeka

MilanNews.it

Il Milan, alla ricerca di un forte centrocampista dopo l’addio di Kessie e l'infinita indecisione di Sanches, ha messo gli occhi su Carney Chukwuemeka, classe 2003 dell’Aston Villa. Su Chukwuemeka però c’è l’interesse di mezza Europa visto che il suo contratto scade nel 2023. Secondo The Athletic i rossoneri e il Barcellona guidano la corsa al giovane calciatore.

CHI È - Carney nasce il 20 ottobre 2003 a Northampton ma ha origini nigeriane. Inizia l’attività calcistica nel Northampton Town, nel 2016 entra nel settore giovanile dell’Aston Villa. Si mette in mostra con l’U18 e con l’U23, giocando da sotto età, a suon di gol e assist. Dopo l’esordio dell’anno scorso, quest’anno ha collezionato 12 presenze in Premier League. Ha all’attivo 11 presenze con l’Inghilterra U19, impreziosite da 5 gol. Ha vinto il campionato Europeo U19 con i “Three Lions” segnando in finale contro Israele poco meno di un mese fa.

COME GIOCA - È una mezz’ala offensiva che in questi primi scampoli di Premier League è stato impiegato anche in posizione più avanzata, da trequartista. Il profilo quindi è quello di un box-to-box moderno, con mezzi fisici importantissimi e qualità tecniche sopra la media: calciatore di strappo, per ora dà il meglio di se palla al piede, che sia per una percussione, un dribbling o un assist per un compagno. Ama avventurarsi in zone offensive, il che lo rende molto appetibile per tanti top club: alto 1.85m, ottimo tocco di palla, buon dribbling e tantissima personalità: la base per passare da progetto di fuoriclasse a giocatore capace di fare la differenza c’è tutta.

Nero di pelle, arriva dalla Premier, leve lunghissime, elegante e spavaldo: facile sbrigarsi e paragonarlo a Paul Pogba. Ma vorrebbe dire non augurare il meglio a questo giovane e brillante talento: per sfondare e farsi un nome del calcio che conta Chukwuemeka dovrebbe invece sperare di non calpestare le stesse orme del centrocampista della nazionale francese, che si è perso negli anni tra problemi fisici, equivoci tattici e carattere indecifrabile.

Se proprio si vuole scadere nel solito giochino del paragone allora il centrocampista dei Villains può ricordare, come progetto di giocatore, il Bellingham del Birmingham: ora al Dortmund, che recentemente l’ha scelto come terzo capitano della squadra nonostante i suoi 19 anni, Jude è riuscito a trovare un ambiente calcistico perfetto per crescere, maturare e mettere in mostra tutto il suo strabiliante talento. Dalla Serie B inglese alla Bundesliga e la Champions League, il salto è stato netto ma ponderato. Senza stravaganze, senza documentari o amenità del genere.

FUTURO - Chukwuemeka piace davvero tanto al Milan: i rossoneri lo considerano uno dei giovani più promettenti nel panorama europeo. E se questo interesse dovesse concretizzarsi, portando infine il giocatore a Milano allora la speranza dovrà essere che Carney sia più Bellingham che Pogba. Anche perché l’Aston Villa non si lascia certo intimorire dalla scadenza del contratto a giugno 2023, contratto che attualmente il calciatore non vuole rinnovare, e chiede cifre da Premier League: almeno 20 milioni di sterline per portarlo via ora. Per il Milan sarebbe un esborso notevole, ma la situazione contrattuale del diciottenne è un assist importante. È sicuramente una situazione da seguire con molta attenzione nei prossimi giorni.