FOCUS MN - Marko Lazetic ad un passo dal Milan: chi è il centravanti classe 2004 della Stella Rossa

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia della separazione anticipata tra Pietro Pellegri e il Milan: la punta classe 2001, arrivata in rossonero in estate in prestito con diritto di riscatto, in questi 6 mesi in Italia non è riuscito a rilanciarsi anche a causa dei suoi problemi fisici e del poco minutaggio accumulato. Il club rossonero si svincolerà dal prestito e il giocatore tornerà al Monaco, che lo girerà subito al Torino, sempre in prestito. La dirigenza rossonera non si è fatta trovare impreparata: il Milan, stando alle notizie arrivate in mattinata, è pronto a chiudere per Marko Lazetic, centravanti classe 2004 della Stella Rossa. Andiamo a conoscerlo nel dettaglio.

CHI È – Marko Lazetic nasce il 22 gennaio 2004 (oggi compie 18 anni) a Belgrado: è il nipote di Nikola Lazetic, centrocampista che ha giocato in Italia, tra Serie A e Serie B, dal 2002 al 2008. Marko è una punta centrale molto forte fisicamente: i suoi 192 cm saltano subito all'occhio. È cresciuto nel Settore Giovanile della Stella Rossa e ha già collezionato 17 presenze in prima squadra negli ultimi due anni, condite da un gol in campionato, così suddivise: 15 apparizioni nella Super Liga Serba (14 quest’anno), 1 presenza in nel secondo turno di ritorno contro il Kairat Almaty durante la fase di Qualificazione in Champions League e una presenza in Europa League, arrivata il 25 novembre nella vittoria contro il Ludogorets. Lazetic inoltre ha 2 presenze e un gol con la Nazionale serba U16, 5 presenze e un gol con la Nazionale serba U19.

COME GIOCA – Il neo diciottenne è un giocatore dalla struttura fisica già ben sviluppata: nonostante l’altezza è elegante, abbina grande forza fisica, resistenza, potenza ad una lettura delle situazioni già di buon livello: sente il gol, sa come smarcarsi e riesce ad essere utile nel gioco di squadra e negli scambi con i compagni. Dispone di una buona tecnica di base. Per un giocatore della sua stazza la sua velocità, la sua agilità e la sua coordinazione sono notevoli. Utile come “torre” al centro dell’attacco, grazie al suo potere fisico riesce a trattenere la palla e smistarla ai compagni che si inseriscono ai lati. Giocatore con un’ottima forma fisica che gli permette di essere utile anche in fase di pressing e non possesso. In patria sono convinti che abbia talento e personalità necessaria per sfondare ad alti livelli.

Alberto Cavagnis, osservatore esperto del mercato balcanico, qualche giorno fa ha dichiarato a torinogranata.it a proposito del giovane attaccante: “Tanta roba, già fatto esordire in prima squadra dalla Stella Rossa ed in Europa League. Un 2004 classico attaccante potente, fisico, oltre 190 cm di altezza. Nazionale giovanile, un ragazzo di prospettiva. Parliamo di un campionato, quello serbo, a livello agonistico tosto, ma nei campionati top le cose cambiano. Sicuramente per età e fisico potrebbe dire la sua. Bisogna trovare una squadra che punti sul classico centravanti di peso alla Belotti o Petagna. Sembra che nel calcio moderni si punti più a giocatori di qualità. Comunque per l’età che ha mostra valori importanti. La struttura fisica l'aiuta molto”.

COSTO – Marko Lazetic è serbo, e non avendo un doppio passaporto occuperà uno slot da extracomunitario. Arriverà a Milano, la chiusura è prevista per i primi giorni della prossima settimana, per una cifra vicina ai 5 milioni di euro (bonus compresi) e una percentuale sulla futura rivendita. Verrà aggregato in prima squadra e prenderà il posto di Pellegri (curiosità: i granata lo avevano cercato prima di scegliere l’attaccante di proprietà del Monaco): sarà la terza punta, libero di crescere senza pressioni alle spalle di Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud. È un profilo segnalato dall’area scouting che ha trovato subito il gradimento dell’area tecnica.