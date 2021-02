FOCUS MN - Milan, l'analisi dei 14 rigori concessi: tutti giusti, solo uno dubbio

I 14 rigori concessi finora al Milan in campionato stanno facendo molto discutere nelle ultime settimane. C'è addirittura chi è convinto che i rossoneri siano in vetta alla classifica solo grazie a tutti questi penalty. Forse, dietro a questa tesi fantasiosa, c'è l'invidia di chi, nonostante abbia una rosa sulla carta più forte, è costretto ad inseguire la formazione di Pioli dalla prima giornata di Serie A. Anche perchè, andando a vedere tutti i rigori fischiati a favore del Diavolo, si può tranquillamente osservare che solo uno non c'era, vale a dire quello contro la Roma.

Ecco i 14 rigori nel dettaglio:

1° rigore - Milan-Bologna: prima giornata di campionato, l'arbitro La Penna concede un calcio di punizione per un intervento di Orsolini su Bennacer, ma viene richiamato dal VAR che lo avvisa che il fallo, assolutamente netto, è avvenuto dentro l'area e quindi l'arbitro cambia la sua decisione e concede il tiro dal dischetto ai rossoneri.

2° rigore - Crotone-Milan: lancio in profondità di Theo Hernandez per Rebic, che controlla di petto e viene messo giù in area da Marrone. Fallo netto anche in questo caso e rigore concesso giustamente ai rossoneri.

3° rigore - Inter-Milan: all'11', perfetta ripartenza del Milan con Calhanoglu che lancia Ibrahimovic in profondità, lo svedese entra in area e viene messo giù ingenuamente da Kolarov. Rgiore solare che viene fischiato senza esitazioni dall'arbitro Mariani.

4° rigore - Milan-Roma: dopo un rigore inesistente concesso ai giallorossi (è Bennacer a subire il fallo e non a commetterlo), non sembra esserci nemmeno quello per i rossoneri per un lieve contatto tra Mancini e Calhanoglu. In questo caso, si tratta del classico rigore di compensazione per pareggiare l'errore precedente.

5° rigore - Milan-Verona: altro rigore netto per i rossoneri per un fallo di Lovato che, nel tentativo di rinviare il pallone, colpisce Kessie e Guida non ha dubbi a fischiare il penalty.

6° rigore - Milan-Fiorentina: perfetto filtrante di Calabria per Saelemakers che entra in area di rigore e viene contrastato al momento di calciare da Pezzella. Abisso ci pensa un attimo e poi fischia il rigore per il tocco del difensore viola sul piede dell'attaccante belga. Corretto dare anche questo penalty.

7° rigore - Milan- Fiorentina: Abisso fischia un altro rigore ai rossoneri, questa volta per un fallo di Caceres su Theo Hernandez. Il terzino milanista arriva sul fondo, sterza e il giocatore viola lo spinge a terra con entrambe le mani. Nessun dubbio per il direttore di gara, che valuta falloso la spinta di Caceres.

8° rigore - Sampdoria-Milan: cross in area di Tonali per Theo Hernandez che va in contrasto aereo con Jankto, la palla finisce sul suo braccio e per questo Calvarese concede il penalty ai rossoneri. Da regolamento, la sua decisione è corretta come ha spiegato l'ex arbitro Bergonzi: "Per i falli di mano bisogna rifarci al regolamento. Non devono essere vicini, non ci deve essere la volontarietà e un braccio che va verso il pallone. Il braccio alto è sempre pericoloso e stavolta c'era. Per me Jankto non voleva prendere il pallone, ma quel braccio era in una posizione pericolosa e Calvarese ha punito quello".

9° rigore - Milan-Lazio: intervento scomposto in scivolata di Patric che nel tentativo di constrastare il tiro di Rebic lo colpisce nettamente in area di rigore. L'arbitro Di Bello, molto vicino all'azione, concede giustamete il penalty.

10° rigore - Benevento-Milan: nessun dubbio nemmeno in questo caso, Rebic anticipa il difensore giallorosso che lo atterra e Pasqua non può fare altro che concedere il tiro dagli undici metri alla squadra di Pioli.

11° rigore - Milan-Torino: il VAR richiama Maresca per un intervento in area di Belotti su Diaz. Dal replay, si vede bene che l'attaccante granata tocca il pallone, ma prima colpisce il ginocchio del trequartista rossonero. L'arbitro rivede così la sua decisione e concede giustamente il rigore al Diavolo.

12° rigore - Cagliari-Milan: Ibrahimovic scatta in profondità e arriva prima sulla palla di Brahim Diaz, Lykogiannis lo carica da dietro e lo atterra. Corretta la decisione di Abisso, confermata poi anche dal VAR.

13° rigore e 14° rigore - Bologna-Milan: Doveri concede due penalty piuttosto solari ai rossoneri. Nel primo caso, è evidente la trattenuta di Dijks su Leao, mentre nel secondo è netto il tocco (doppio) di mano di Soumaouro.