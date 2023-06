FOCUS MN - Milan sul mercato, ma quanti nomi con passaporto extracomunitario: cosa dice la regola?

MilanNews.it

In attesa che il Milan decida definitivamente dove affondare il colpo (o meglio, i colpi), i nomi che circolano per il mercato rossonero, e su cui effettivamente c'è qualcosa di concreto, sono diversi e molto interessanti. Anche avendo ruoli diversi c'è un qualcosa che li accomuna, ovvero quello di avere un passaporto da extracomunitario.

Arda Guler - Turchia

Daichi Kamada - Giappone

Ruben Loftus-Cheek - Inghilterra

Samuel Chukwueze - Nigeria

Carney Chukwuemeka - Inghilterra

Tutti nomi validi, considerati seriamente dal Milan, ma che per regolamento non possono essere tesserati tutti. Cosa dicono infatti le regole della Serie A? Vediamolo nel dettaglio (le regole sono prese dal sito ufficiale della FIGC e fanno riferimento alla stagione sportiva appena conclusa, ma saranno ovviamente valide anche per la prossima:

Bisogna innanzitutto fare un distinguo tra le squadre "che alla fine della stagione scorsa avevano più di due giocatori extracomunitari tesserati a titolo definitivo, quelle che ne avevano due, quelle che ne avevamo meno di due". Attualmente i giocatori extracomunitari tesserati dal Milan a titolo definitivo sono Devis Vasquez, Fikayo Tomori, Junior Messias, Rade Krunic e Marko Lazetic (Bennacer e Ballo-Touré sono entrambi in possesso della cittadinanza francese, ndr).

Il regolamento FIGC recita:

"A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2022/2023 che, alla data del 30 giugno 2022, avranno più di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, a condizione che:

1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30 giugno 2022, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2022 alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

2. uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera. I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella medesima stagione sportiva.

Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2019".

Detto in modo lineare: chi nella scorsa stagione calcistica aveva più di due calciatori extracomunitari tesserati nella prossima ne potrà tesserare un massimo di due. Uno senza nessun vincolo (se non per le convocazioni per la propria nazionale) e un altro, ma questo solo a patto che uno degli extracomunitari già in rosa sia ceduto all'estero (cessione o scadenza contratto) o acquisisca cittadinanza europea.

Il Milan, avendone quattro in rosa al termine della scorsa stagione sportiva, potrà registrarne uno senza vincoli e un altro, a patto che uno tra Vasquez, Tomori, Krunic, Messias o Lazetic sia ceduto a titolo definitivo all'estero. In ogni caso, anche di più cessioni, il limite massimo per la prossima stagione rimane di due extracomunitari da poter aggiungere.