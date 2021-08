FOCUS MN - Pietro Pellegri, la grande scomessa che il Milan vuole rimettere in gioco

Tra gli obiettivi del Milan in questa finestra di mercato, che corre verso la chiusura, c'è sicuramento un nuovo giovane attaccante da affiancare e far crescere con Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Il nome è quello di Pietro Pellegri. Il centravanti italiano, ora in forza al Monaco, ha già assaggiato il calcio italiano: il classe 2001, fino alla scorsa stagione, era in possesso di un primato, ovvero quello di essere il giovatore più giovane ad esordire sui campi di Serie A, in quell'occasione con la maglia del Genoa. La sua esperienza francese, però, non è andata nel migliore dei modi: tanti, forse troppi gli infortuni per un ragazzo di 20 anni. Una quantità di infortuni così alta che poteva compromettere una carriera, ma il Milan vuole dare una seconda occasione al nativo di Genova, imballando una trattiva con il Monaco per portarlo in rossonero già nei prossimi giorni.

LA CARRIERA - Pietro Pellegri è un centravanti italiano classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, formando con Eddie Salcedo una delle migliore coppie d'attacco viste negli ultimi anni nei vivai italiani. Non a caso entrambi i giocatori hanno catturato l'attenzioni di molti club, tra cui il Monaco, che nel gennaio del 2018 ha acquistato Pellegri per circa 20 milioni. I primi sei mesi nel Principato sono stati molto difficili: solamente tre presenze e una pubalgia che lo ha tenuto fuori dal rettangolo verde per oltre 2 mesi. Nella stagione successiva un infortunio all'inguine lo tiene fuori per ben 8 mesi, tornando in campo, ma solamente in panchina, solamente il 25 agosto del 2019, nel pareggio per 2-2 contro il Nimes. Continuano i problemi muscolari nel corso della stagione, rimanendo ai box fino all'inizio del campionato successo. Nella passata stagione Pietro ha visto un piccolo spiraglio di luce: nonostante ancora qualche problema muscolare, Pellegri riesce a collezionare 16 presenze e un gol, proprio contro il Lille dell'ex Mike Maignan.

TALENTO INDISCUTIBILE - Come detto poc'anzi, Pellegri era considerato uno dei migliori talenti italiani e il Milan vuole credere ancora nelle grandi qualità del giocatore, che nonostante l'età vanta una buona esperienza nel campionato francese con la maglia del Monaco. Il classe 2001 ha ancora grossi margini di miglioramento, ma i problemi muscolari stanno bloccando la crescita di un giocatore dalle grandi potenzialità. Crescita che, accanto a due fuoriclasse e veri bomber come Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, può riprendere senza problemi, imparando accanto a due grandi del calcio europeo.