FOCUS MN - Pulisic, il "Captain America" per il Milan a stelle e strisce

Il taccuino del nuovo pool di mercato rossonero, in cui Furlani, Moncada e Pioli su tutti collaborerrano insieme per migliorare la squadra in vista della prossima stagione, si è arricchito negli ultimi giorni di un nuovo nome. Un esterno offensivo che gioca a destra, uno dei ruoli in cui il Diavolo da diverso tempo sta cercando di innalzare la sua qualità.

CAPTAIN AMERICA - Stiamo parlando di Christian Pulisic, attaccante statunitense, nato a Hershey in Pennsylvania il 18 settembre del 1998. Uno dei tanti talenti emersi negli ultimi anni dalla "terra dei liberi", forse il più cristallino che si sia visto dai tempi della generazione di Landon Donovan e Clint Dempsey e, ancora prima, di Claudio Reyna. Così amato in patria dal momento della sua esplosione a oggi, tanto da meritarsi il mai banale soprannome di "Captain America". Inoltre, nota biografica importante, Pulisic possiede anche il passaporto croato essendo suo nonno di origine dalmate: per questo motivo il tesseramento del calciatore in Europa non dà problemi per gli slot riservati agli extra-comunitari.

L'ASCESA - La carriera di Pulisic, e molto probabilmente anche la passione per il calcio, nasce in Inghilterra dove Christian ha vissuto alcuni anni della sua infanzia e dove ha tirato i primi calci a un pallone nel Brackley Town, a 8 anni. Una volta tornato in Pennsylvania, a 10 anni è entrato nell'accademia calcistica locale Pennsylvania Classics. E' in questa fase che, giocando con le selezioni giovanili americane, viene notato da alcuni scout del Borussia Dortmund che nel gennaio 2015 lo portano in Germania. In pochi mesi con l'under 17 e l'under 19 dei gialloneri gioca 25 partite e segna 14 gol, vincendo il titolo di categoria con entrambe le formazioni. Le sue prestazioni catturano l'occhio di Tuchel che lo fa esordire in prima squadra. Da lì è un'ascesa: in quattro stagioni, 127 presenze, 19 gol e 26 assist, gli valgono l'interesse del Chelsea che nell'estate del 2019 lo acquista per 64 milioni di euro. Con i Blues non ha trovato sempre la continuità desiderata, specialmente nelle ultime stagioni: in totale ha giocato 145 volte, segnato 26 gol, vinto una Champions League da co-protagonista. Inoltre, Pulisic è il fiore all'occhiello della Nazionale statunitense con cui ha partecipato ai Mondiali in Qatar.

ALA DESTRA IN ESUBERO - Il ruolo naturale di Christian Pulisic è quello di ala destra, posizione che ha ricoperto il maggior numero delle volte nel corso della sua carriera e nella quale si è fatto conoscere dal grande pubblico. Alto 177 centimetri, ha ottime velocità e accelerazione che sono tra le principali caratteristiche del suo gioco e gli permettono di avvantaggiarsi quando punta il diretto avversario. Ha un buon senso anche per gli inserimenti, sempre sruttando la sua rapidità. Nonostante la fascia destra sia il suo cortile di casa, spesso è stato impegato anche sulla corsia opposta e talvolta anche nel ruolo di trequartista o di seconda punta. Sulla destra il Milan cerca qualità da molto tempo e un profilo come quello di Pulisic potrebbe essere quello ideale anche perché il contratto scade nel 2024 ed è ritenuto un esubero dal Chelsea. Senza considerare che l'acquisto di un calciatore americano potrebbe inaugurare al meglio il nuovo corso della società rossonera che, sul mercato, da questa stagione, punterà tutto su un modello tipicamente stelle e strisce.