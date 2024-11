Fofana non può bastare da solo: il Milan lavora per Samuele Ricci

Il Milan ha cercato di sistemare il suo centrocampo in estate con l'acquisto di Youssouf Fofana, mediano classe 1999 arrivato in estate dal Monaco per 20 milioni di euro più bonus; il francese sta sì rispettando le attese, offrendo prestazioni, soprattutto dal punto di vista difensivo, molto sostanziose ed efficaci. Il problema è che, da solo, non può bastare.

Bennacer nel 2025

E non può bastare soprattutto se il suo sostituto, anche se con caratteristiche diverse, è infortunato. Ismael Bennacer, infatti, sta proseguendo il suo programma di recupero: al momento si trova al caldo in Qatar a lavorare con un preparatore dedicato e tra circa un mese dovrebbe tornare ad allenarsi a Milanello, ovviamente con dei lavori personalizzati. Il piano dello staff medico milanista, se non ci saranno ovviamente intoppi o complicazioni, prevede il ritorno in gruppo ad inizio 2025, mentre per il ritorno in campo sarà necessario aspettare fine gennaio.

Ricci in pole

In estate, poi, si dovrà intervenire per forza. E il nome principale è italiano: Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino piace moltissimo a Moncada già da tempo, ma la crescita ad alti livelli è arrivata solo in questa stagione. Contestualmente, ovviamente, è aumentato anche il costo del suo cartellino. Il Milan sta lavorando con i granata per bloccare il classe 2001, anticipando la concorrenza ed evitando che il prezzo salga ancora.

