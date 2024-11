Fonseca a DAZN: "Sono soddisfatto, abbiamo vinto 3-0 ma potevamo fare 6-7 gol"

Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta dal Milan contro l'Empoli per 3-0. Ecco le parole del tecnico rossonero:

Sull'ammonizione rimediata

"Ero arrabbiato con l'arbitro ma andiamo avanti senza fare commenti… Ma ero fortemente incazzato".

Milan sul pezzo

"Questo è lo spirito. Bellissima partita, tanto offensivamente che difensivamente. Questo è giocare di squadra, entrare e avere spirito di sacrificio. Abbiamo vinto 3-0 ma avevamo la possibilità di fare 6-7 gol e dobbiamo migliorare questo. Ma ovviamente sono molto soddisfatto della squadra".

L'obiettivo era essere dinamici. Leao molto più accentrato stasera

"Oggi abbiamo creato tanto, è stata una partita diversa contro una squadra che difende in una forma diversa. Non è stato solo Rafa, ma anche Emerson e Musah hanno avuto una mobilità di cui avevamo bisogno. La cosa bella è che abbiamo creato tanto".

È stata questa la prestazione più completa del Milan di Fonseca?

"Siamo stati equilibrati in tutti i momenti, abbiamo attaccato bene e siamo stati sicuri difensivamente. Come lo era contro la Juve. Eravamo in sicurezza difensivamente, non ho mai sentito la squadra in pericolo. È importante avere questa sicurezza per attaccare poi meglio".

Il primo quarto d'ora del secondo tempo lo guarderai tanto per preparare la partita contro l'Atalanta

"Non posso dirlo (ride, ndr). Sono squadre che hanno qualcosa di simile. Dovremo studiare bene l'Atalanta, contro questo tipo di squadra Mike è un giocatore in più. Oggi il ruolo del portiere è diverso e quando giochiamo contro questo tipo di squadre che marcano uomo a uomo è un giocatore decisivo. E Mike ha questa qualità per iniziare il nostro possesso offensivo".