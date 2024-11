Fonseca a Sky: "Florenzi ha detto in spogliatoio che diamo senso alla vittoria contro il Real Madrid solo se vinciamo qui. Voglio vedere questa ambizione”

Mister Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Slovan Bratislava-Milan. Le sue dichiarazione:

Sette cambi rispetto alla Juve…

Sul turnover: “Abbiamo tante partite adesso, i giocatori hanno giocato anche in nazionale. Abbiamo bisogno di gestire, ma pensando sempre a vincere. Non credo che ci sia qualcuno che voglia vincere più di me, penso di aver scelto la squadra adatta a vincere qua”.

Cosa vi siete detti dopo sabato?

“Abbiamo parlato della partita, dobbiamo capire che giocare contro la Juve è una partita specifica. Oggi sarà molto diverso. Dobbiamo rispettare l’avversario e pensare che sono punti importanti. Florenzi ha detto in spogliatoio che diamo senso alla vittoria contro il Real Madrid solo se vinciamo qui. Voglio vedere questa ambizione”.

Puntate alla top 8?

“Penso che dobbiamo pensare partita per partita. Oggi è importante vincere per poter poi pensare ad altre cose. Ma pensiamo partita per partita, se non vinciamo qui è inutile parlare delle altre partite”.

Quando riuscirà il Milan a giocare le partite senza farsi condizionare da quella precedente?

“Quando c’è una sequenza di partite è così. Ho parlato di Real perché abbiamo bisogno di questi tre punti. Penso che le partite siano tutte diverse ma i punti gli stessi. Dobbiamo cercare le motivazioni per fare sempre tre punti”.