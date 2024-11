Fonseca a Sky: "Leao in panchina? Devo pensare anche al Real Madrid... Per le questioni interne parlo in privato con i giocatori, ma non c'è conflitto"

Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Monza-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Terza panchina consecutiva per Leao. Cosa deve fare adesso?

“Io devo pensare non solo a questa partita, abbiamo poi una partita importante contro il Real e devo gestire la squadra. Non voglio entrare nei dettagli. Oggi penso che questa sia la squadra giusta per giocare contro il Monza, pensando anche alla partita contro il Real Madrid”.

Come si sta allenando Leao?

“Io non voglio entrare nei dettagli. Come ho detto sempre è solo una scelta. Se pensiamo che quando c’è una scelta c’è un conflitto… Non ci sono conflitti. Poi per quanto riguarda le questioni interne io parlo con i giocatori in privato, non entro nei dettagli. Quello che è importante per me è avere una squadra pronta per vincere contro il Monza”.

La ricerca della vittoria:

“È importantissimo vincere oggi. Sappiamo che è difficile ma dobbiamo solo pensare a vincere. Anche perché la squadra sta dando segnali molto positivi. Noi vogliamo aggiungere alla crescita anche i risultati”.