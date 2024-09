Fonseca a Sky: "Sono fiducioso che questa settimana faremo bene. A partire da stasera"

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Venezia:

Dal Venezia ci dobbiamo aspettare la ripartenza del Milan?

"Difficile da dire, noi vogliamo cominciare a vincere che è la cosa principale. E vogliamo essere una squadra con idee chiare, offensive che gestisce la palla. Vogliamo vedere qui un'identità che cominci ad essere evidente".

Sul momento della squadra

"Noi dobbiamo sempre essere equilibrati. Nessuno vuole vincere più di me, ne sono sicuro, e ci sto lavorando. Vero che questo è stato un pre-campionato diverso, con giocatori arrivati in momenti diversi. Chi c'era all'inizio aveva già un'idea chiara. Poi sono arrivati gli altri e abbiamo ricominciato e tutto è coinciso con l'avvio del campionato. Oggi stiamo meglio, la squadra ha lavorato bene e siamo meglio preparati rispetto all'ultima volta".

Settimana importante, con Liverpool e Inter alle porte

"Sì, i risultati e le grandi partite portano fiducia. Noi vogliamo vincere per avere questa fiducia e far vedere a tutti cosa è la nostra squadra. Penso che queste partite arrivino in un buon momento per motivare la squadra. Io credo nei miei ragazzi, sono fiducioso per come andrà questa settimana. A partire da stasera".