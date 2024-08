Fonseca: "Mi piace Pulisic da 10, Torriani avrà un grande futuro. Quale aspirazione per la stagione? Vincere lo scudetto"

E' un Paulo Fonseca molto soddisfatto quello che si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori del suo Milan contro il Barcellona nell'ultima amichevole della tournée americana che il Diavolo ha chiuso con tre successi su tre contro Manchester City, Real Madrid e appunto Barcellona. Queste le sue parole riportate da gazzetta.it: "Sono molto soddisfatto dei giocatori, del coraggio che mettono, di come giocano. Tutti i giocatori. Vediamo già chiare intenzioni, dopo quattro settimane non è facile. I ragazzi sono stati fantastici in queste settimane. Abbiamo molto da migliorare ma stiamo facendo i passi giusti. La tournée è stata molto molto positiva, le sensazioni sono molto buone".

PULISIC DA 10 - Il tecnico portoghese si è poi soffermato su alcuni singoli come Christian Pulisic, che ha fatto molto bene da trequartista: "Pulisic ha fatto una fantastica partita per me. Mi piace molto vederlo in questa posizione con grande partecipazione. Che cosa porta al Milan? Ha fatto una grande prima stagione, continuerà a essere molto importante, non ho dubbi. Ha giocato da 10 nel primo tempo. Nel secondo abbiamo giocato senza punte, con Pulisic e Loftus come due numeri 10. Christian può giocare ovunque in attacco, è molto, molto intelligente. Mi è piaciuto vedere lui lì e Saelemaekers da terzino, oggi abbiamo cominciato con una struttura diversa in costruzione, più offensiva".

IL PORTIERE DEL FUTURO - Fonseca ha speso poi belle parole anche per Lorenzo Torriani, giovane portiere rossonero che è stato il grande protagonista nella lotteria dei rigori: "Posso dirne solo grandi cose, non ho parole per lui. Sportiello si è fatto male in hotel, Torriani ha giocato con grande personalità e coraggio. E' troppo presto ma non ho dubbi che abbiamo un portiere per il futuro. Questo portiere avrà un grande futuro".

OBIETTIVO SCUDETTO - Sugli obiettivi della stagione, infine, il neo allenatore milanista ha le idee molto chiare e punta in alto: "Quale aspirazione per la stagione? Vincere lo scudetto".