Formazione anti-Samp, Pioli ha le idee chiare. Unico dubbio: Bennacer o Krunic al fianco di Tonali

L’assenza di Kessie è pesante, vista la portata e lo spessore del campione in questione, ma anche quella di Ibrahimovic non scherza. In quest’ultimo caso, però, mister Pioli può contare su un alter ego dello svedese davvero niente male: Olivier Giroud. In attacco, dunque, il Milan è in buone, ottime mani, mentre a centrocampo è già emergenza, soprattutto se non dovesse giocare Ismael Bennacer.

IL DUBBIO - Pioli lo ha lasciato intendere nel corso della conferenza stampa di vigilia: l’algerino, bloccato dal Covid per una decina di giorni, non è al top della forma e potrebbe partire dalla panchina. Al suo posto potrebbe giocare Rade Krunic, che non è certo un mediano né tantomeno un "play". Insomma, il bosniaco può adattarsi, ma non sarebbe la stessa cosa. L’unica certezza è Sandro Tonali, chiamato a riscattarsi dopo una prima stagione in rossonero tutt’altro che esaltante.

CONFERME - Per il resto, Pioli si affida alle sue certezze. Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini, Tomori e Kjaer (non Romagnoli) nel cuore della difesa. Là davanti, a supportare Giroud, ci saranno Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, il quale ha vinto il personale ballottaggio con il collega Ante Rebic (anche lui non ancora al massimo della condizione).