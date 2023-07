Forte, tecnico e moderno: Facundo Gonzalez, il difensore che ha stregato Moncada

L’Under 20 dell’Uruguay, lo scorso 11 giugno, ha alzato la Coppa del Mondo di categoria battendo per 1-0 l’Italia del commissario tecnico, Carmine Nunziata. Un trionfo incredibile per la selezione sudamericana considerando che la squadra di Broli ha perso solamente una partita (contro l’Inghilterra) in tutta la competizione, subendo solamente tre gol nella stessa. Una difesa di ferro, dunque, che è stata guidata principalmente da una grande promessa che i palcoscenici più importanti d’Europa conosceranno presto: Facundo Gonzalez Molino, centrale classe 2003 di proprietà del Valencia, che non ha saltato nemmeno un minuto al Mondiale. Il difensore degli spagnoli, infatti, piace a diverse squadre del Vecchio Continente, tra cui anche al Milan.

Come riferito dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, Geoffrey Moncada, dirigente rossonero, sarebbe rimasto stregato dall’eleganza e dallo strapotere fisico del giocatore. Alto 193 cm, mancino, Gonzalez racchiude nelle sue abilità tutto ciò che deve possedere un difensore moderno: forza, tecnica, velocità, lettura di gioco, posizionamento e marcatura. Dicesi, un difensore completo e adatto ad uno stile di gioco aggressivo e caratterizzato da continui isolamenti ed uno contro uno come quello di mister Stefano Pioli.

Un giocatore che, poi, oltre alla sua duttilità sul terreno di gioco, farebbe comodo anche per la questione liste: nato da genitori uruguaiani emigrati in Spagna nel 2007 per cercare maggiori opportunità lavorative, Facundo Gonzalez, infatti, possiede anche la cittadinanza spagnola (e quindi quella comunitaria), ma non è tutto. Perché grazie alle origini italiane del suo bisnonno (di Rocchetta Belbo, in provincia di Cuneo), ha anche il passaporto del Bel Paese.

Al momento, però, è giusto chiarire che la pista che porterebbe il giocatore al Milan non è ancora stata tracciata: il difensore piace, ma verrebbe acquistato solo qualora Matteo Gabbia dovesse lasciare, anche in prestito, il club rossonero. Il profilo dell’uruguaiano, in sostanza, stuzzica, ma servirà ancora diverso tempo per capire quale sarà la sua destinazione futura. Facundo Gonzalez rappresenta una grossissima opportunità di mercato per diverse squadre europee. E Moncada lo sa bene.