Franck Kessie, il "presidente" del centrocampo del Milan: Pioli non può fare a meno di lui

Da quando si è ripreso a giocare a fine giugno, i numeri del Milan sono impressionati: 17 partite giocate tra campionato e Coppa Italia e zero sconfitte. Dopo il lockdown, tutta la squadra di Pioli è cresciuta in modo esponenziale e lo ha fatto anche grazie alla crescita dei singoli: tra questi c'è sicuramente Franck Kessie che sta certamente attraverso il miglior momento della sua carriera.

SEMPRE TITOLARE - Stefano Pioli sta cercando di far ruotare un po' i suoi giocatori visto i tanti impegni ravvicinati, ma in mezzo al campo una maglia dal primo minuto per l'ivoriano c'è sempre: da Juventus-Milan di Coppa Italia del 12 giugno, prima gara ufficiale dopo lo stop per l'emergenza coronavirus, il centrocampista rossonero è stato sempre titolare ed è rimasto in campo per tutto il match in 12 partite su 17 (ha saltato appena 40'). Il tecnico milanista non può fare a meno di lui perchè la sua fisicità in mezzo al campo è fondamentale per dare equilibrio alla sua squadra.

PRESIDENTE DEL CENTROCAMPO - Le chiavi del centrocampo rossonero sono nelle mani del suo "presidente", così viene chiamato Kessie dai suoi compagni. A spiegare il motivo è stato ieri sera lo stesso giocatore che scherzosamente ha dichiarato a Sky: "Perché mi chiamano 'Il Presidente'? Perché sono il presidente della squadra, il capo dello spogliatoio". Chissà se il suo amico Ibrahimovic la penserà allo stesso modo, l'unica cosa certa è che nemmeno lo svedese potrà dire che Franck non sia il presidente del centrocampo del Milan di Pioli.