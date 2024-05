Furlani a DAZN: "Infinitamente grati a Pioli. Fortunati ad aver avuto Giroud e Kjaer"

Il CEO rossonero Giorgio Furlani ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Salernitana. Queste le sue dichiarazioni:

Pioli ha dichiarato di recente che quando è arrivato c’era un certo tipo di Milan, mentre ora ne lascia uno ambizioso. Quanto è stato importante il mister? “Infinitamente importante. I risultati li sappiamo. Col mister siamo arrivati quattro anni di fila in Champions League dopo 7 anni che non ci andavamo, abbiamo vinto uno Scudetto 11 anni dopo dall’ultima volta, una semifinale di Champions… È un Milan completamente diverso oggi rispetto a quello che ha trovato lui. Siamo infinitamente grati”.

C’è un aneddoto sul vostro rapporto che si porterà dietro? “La prima volta che ho parlato con il mister è stata una videochiamata durante l’estate del 2020, gli ho fatto i complimenti per come stava andando. Gli ho detto di non ascoltare le voci e di continuare a fare bene, e qualche settimana dopo gli ho fatto un’altra videochiamata in cui gli ho chiesto se voleva rimanere al Milan. Da lì è iniziato un bellissimo rapporto. Ho tanti momenti belli col mister che ricorderò per sempre”.

L’importanza di Kjaer e Giroud: “Diciamo che si parlava di un Milan fatto di giovani e senza esperienza, Simon, Olivier e Zlatan hanno di sicuro portato questa esperienza e leadership, hanno contribuito a creare un gruppo fantastico insieme a tutti gli altri. Siamo molto grati anche a loro, siamo stati molto fortunati ad averli. È stata una bella esperienza per loro con noi, gli auguriamo il meglio per il futuro”.

Che Milan del futuro devono aspettarsi i tifosi? “Non parlerei di nomi o di candidati. Questa è una serata per celebrare Stefano Pioli, lasciamo a lui la serata. Il Milan del futuro faremo di tutto per renderlo competitivo e faremo un lavoro più mirato rispetto all’anno scorso quando abbiamo dovuto fare un cambiamento profondo della rosa. Quindi andiamo a competere”.