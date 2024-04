Furlani a DAZN: "L'obiettivo l'estate scorsa era vincere, lo sarà anche la prossima. Allenatore? Cardinale prende la decisione finale"

L’AD rossonero Giorgio Furlani ha parlato a DAZN al termine di Milan-Inter. Queste le sue dichiarazioni:

Per il milanismo è una serata complicata. Quali sono le prime riflessioni? “Innanzitutto facciamo i complimenti all’Inter, avremmo voluto essere noi. Siamo al lavoro per la prossima stagione per far sì che sia una stagione di successo. Non parlerei di emozioni ora, abbiamo ancora 5 partite di questo campionato. Siamo ancora secondi e vorremmo tenerci questo secondo posto, siamo ancora focalizzati su queste prossime partite”.

Ad inizio stagione eravate convinti di avere una squadra all’altezza dell’Inter? “Facciamo la squadra per vincere, questo era l’obiettivo l’estate scorsa e lo è anche questa estate. Non si riesce sempre a vincere. Abbiamo fatto una grande rivoluzione della rosa l’estate scorsa, quest’anno sarà un lavoro più leggero. L’obiettivo è sempre quello”.

Il tifoso milanista che miglioramenti deve aspettarsi? “Lei intende che investiamo solo sui giovani? Io dico sempre che il giocatore non è che è giovane o meno giovane, ma il giocatore è bravo o meno bravo. Cercheremo di fare una squadra sempre più competitiva”.

Il futuro di Pioli: “L’allenatore del Milan è Stefano Pioli, confermo questa cosa. Siamo concentrati sul finire bene la stagione. Per come lavoriamo noi sulla parte sportiva le persone che riportano a Gerry Cardinale sono Moncada, Ibrahimovic ed io. Sono queste le persone che riportano a Gerry, con lui che prende sempre la decisione finale”.