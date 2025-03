Furlani a Dazn: "Siamo tutti colpevoli: la delusione dei tifosi è la nostra. Ds? Non è stata presa nessuna decisione"

Il Milan si gioca probabilmente le ultime carte della sua stagione per cercare di agguantare un posto Champions League questa sera alle 20.45 a San Siro contro la Lazio, in occasione del 27° turno di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono conquistare necessariamente i tre punti dopo la sconfitta di Bologna ma soprattutto dopo che praticamente tutte le avversarie dirette hanno ottenuto risultati positivi. Nel pre gara, ai microfoni di Dazn è intervenuto l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani. Le sue dichiarazioni integrali.

Secondo anello vuoto: umore dei tifosi chiaro... Come valutate la stagione?

"A inizio stagione le aspettative erano alte, le premesse c'erano. Non abbiamo fatto quello che volevamo fare finora. In totale onestà la pagella è decisamente insufficiente, nonostante la Supercoppa. Dobbiamo guardare avanti, indietro non possiamo tornare. Dobbiamo chiudere la stagione con onore, partendo da stasera"

Internamente vi siete dati una risposta?

"Quando le prestazioni son così al di sotto, non c'è un colpevole: la verità è che siamo un po' tutti colpevoli, sicuramente mi includo anche io e mi metto nel calderone poiché sono amministratore delegato e le decisioni passano da me.. La delusione che hanno i tifosi ce l'abbiamo anche noi, in società e squadra, ce l'ho anche io"

Quanto c'è di vero nelle voci per un direttore sportivo? Quali nomi?

"Come detto noi dobbiamo migliorare di tanto i nostri risultati sportivi. Se ci sono figure che possiamo portare nel club che ci aiuteranno a raggiungere i risultati che vogliamo ottenere le consideriamo. In questo momento non è stata presa nessuna decisione su questo profilo"

Atmosfera pesante?

"Siamo tutti delusi delle prestazioni, però siamo anche uniti: solo con l'unità riusciamo a uscire da questa situazione non bella. Non c'è un caso Furlani-Ibrahimovic, non c'è un caso sull'allenatore o di una sua sostituzione... Adesso siamo focalizzati tutti per lavorare duro, essere duri e chiudere al meglio la stagione"