Furlani a Sky: "Morata? Ibra e Fonseca fondamentali per convincerlo. L'ho trovato pronto e fiducioso"

Intervistato da Sky a Madrid, Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato dell'acquisto di Alvaro Morata:

Possiamo dire che Morata è un nuovo giocatore del Milan?

“Alvaro ha espresso il suo desiderio, ora dobbiamo completare alcune formalità. Ci siamo quasi”.

Dovete solo risolvere questioni burocratiche?

"Sì, ma poca roba".

Come lo ha trovato e come lo avete convinto?

"Lui è un grande campione e si vede sin da subito. Si vede che è il capitano della Spagna. L’ho trovato ottimista, fiducioso e pronto per partire, anche se ora farà delle meritate vacanze. Per convincerlo sono stati fondamentali Ibrahimovic, che sa bene cosa vuol dire essere l’attaccante del Milan, e Fonseca, che gli ha spiegato quanto sarà centrale nel suo progetto".