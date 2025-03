Furlani non ha fretta dopo il colloquio con Paratici. Intanto Conceicao ritrova Gimenez

vedi letture

Come rivelato ieri, il Milan ha intenzione di proseguire con cura la ricerca del direttore sportivo. Nella giornata di lunedì, Giorgio Furlani, amministratore delegato del club, ha incontrato Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus e con l'ultimo lavoro al Tottenham, e prima ancora Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio a strettissimo contatto con Claudio Lotito.

Paratici

I colloqui sono stati entrambi positivi, ma non hanno portato ad una scelta definitiva. Furlani con Paratici ha parlato a 360 gradi del progetto Milan e Paratici è certamente voglioso di rimettersi in gioco, ma è il Milan che ha intenzione di prendersi altro tempo dopo l'incontro con l'ex dirigente di Juventus e Tottenham. Il tutto perché Giorgio Furlani andrà avanti nei contatti con gli altri candidati al ruolo di direttore sportivo, come Igli Tare e Tony D'Amico ad esempio, anche se Paratici resta il favorito.

Dubbio

Nel frattempo, a Milanello, Conceicao ha iniziato a preparare la trasferta di Napoli di domenica sera. Il tecnico portoghese ha recuperato Santiago Gimenez, reduce da una botta alla caviglia durante la gara con la sua nazionale contro il Panama. Il messicano, dopo aver lavorato ieri in maniera personalizzata, ha lavorato oggi con il resto del gruppo squadra e si gioca una maglia da titolare con Abraham per la sfida a Conte. Intanto si avvicina anche il rientro di Emerson Royal in gruppo: ha ripreso a correre sulla sabbia. Assente anche oggi, invece, Zlatan Ibrahimovic: da capire se tornerà nei prossimi due giorni o si farà vedere direttamente domenica sera al Maradona.