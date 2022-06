Futuro Ibrahimovic: tra qualche giorno lo svedese incontrerà i dirigenti del Milan

MilanNews.it

Lo scorso 25 maggio, Zlatan Ibrahimovic è stato operato a Lione la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. Dietro la sua scelta di sottoporsi a questo intervento chirurgico c'è tutta la sua volontà di tornare a giocare (rientro previsto non prima di gennaio 2023).

INCONTRO IBRA-MILAN - In merito al suo futuro, tra qualche giorno ci sarà un incontro tra lo svedese e i dirigenti del Milan, i quali non hanno mai messo paletti sul rinnovo dell'attaccante per un altro anno. Ovviamente tutto dipenderà da come procederà il recupero dall'operazione al ginocchio. Su tavolo ci sono diverse opzioni: quella più concreta sembra essere un contratto a gettone con l'ingaggio che dipenderà dal numero di partite giocate, oltre che dagli obiettivi personali e di squadra che Ibra raggiungerà.

L'IMPORTANZA DI ZLATAN - L'importanza dello svedese negli ultimi due anni e mezzo è sotto gli occhi di tutti. Anche Stefano Pioli e i dirigenti rossoneri sanno bene quanto sia stato decisivo il suo ritorno al Milan per riportare il Diavolo in vetta al campionato e quindi se ci sarà la possibilità sarebbero tutti più che felici di andare avanti insieme. Ovviamente Ibrahimovic sa bene che il suo minutaggio sarà ridotto, ma allo stesso tempo è convinto che, se sta bene fisicamente, è in grado di fare ancora la differenza.