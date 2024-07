Gabbia: "Morata attaccante straordinario. Impressioni molto positive da Fonseca"

Il Milan tra due giorni partirà per gli Stati Uniti dove pe le prossime due settimane sarà in tournée e avrà modo di giocare tre amichevoli di lusso contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Intanto è iniziata la terza settimana di lavoro sotto Paulo Fonseca e questa mattina la Gazzetta dello Sport ha proposto un'intervista esclusiva al centrale di difesa Matteo Gabbia che ha offerto le sue sensazioni su questi primi giorni di lavoro con il nuovo tecnico all'interno della nuova stagione.

Impressioni positive

La grande novità per il Milan, in questo avvio di stagione, era proprio il nuovo allenatore. Così Gabbia si è espresso su Fonseca, sui suoi metodi e sulle sue idee di gioco: "Impressioni molto positive. Le sedute sono intense e richiedono un grande sforzo. Diamo tutto per adattarci al nuovo metodo di lavoro. Fonseca ha in mente un calcio propositivo. Bisogna sfruttare questo inizio di stagione per assimilare i nuovi concetti". Il portoghese, però, non è l'unico riferimento per i giocatori a Milanello, c'è anche Zlatan Ibrahimovic: "Da quando fa il dirigente è sempre vicino alla squadra. Per noi è uno stimolo in più". Poi Gabbia ha fornito anche un giudizio sul nuovo attaccante Alvaro Morata, a oggi unico rinforzo del Milan in questo mercato estivo: "Alvaro è un campione d'Europa e ha vinto tanto in carriera. Adesso abbiamo in squadra un attaccante straordinario che ci aiuterà parecchio".

Occhi sul Milan

Fra meno di un mese si ripartirà subito con il campionato in cui il Milan ha il compito di colmare un ampio gap con l'Inter sia in classifica che negli scontri diretti, in cui perde da sei gare consecutive. Gabbia però non vuole pensare troppo ai nerazzurri in questo momento: "L'Inter è una grande squadra, inutile girarci intorno. Non ho cerchiato sul calendario il derby alla quinta giornata. Io penso al prossimo allenamento e poi al match d'esordio con il Torino. Le gare con l'Inter vanno affrontate al massimo, ma bisogna far bene anche nelle altre". Quindi una battuta sull'obiettivo della seconda stella: "Ora penso a partire bene e a lavorare con la massima concentrazione. Poi, è chiaro, il Milan è un club importante, ambizioso, prestigioso e unico. Il campionato sarà molto competitivo perché ci sono tante avversarie forti, ma non ha senso pensare a quello che stanno facendo le altre".