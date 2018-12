Gattuso a Sky: "Abbiamo regalato il primo tempo, non siamo tranquilli. Io a rischio? Fa parte del gioco ma ho la coscienza pulita"

Rino Gattuso è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Frosinone-Milan.

Sulla gara: "Da tanto tempo non riusciamo a vincere, il rammarico è il primo tempo, abbiamo regalato 45 minuti agli avversari, la ripresa è stata un'altra partita. La rabbia è come abbiamo affrontato il primo tempo, mi ha innervosito tanto".

Sui problemi: "Non è un problema di amor proprio. Quando non c'è tranquillità, quando i risultati non arrivano, subentra un po' di paura, il braccio da tennista. Dobbiamo far qualcosa in più tutti quanti, non aver paura. La parola amor proprio non è quella giusta".

Su Higuain e l'occasione fallita: "Quando ti arrivano 3/4 palle gol devi aver la fortuna di buttarle dentro. Ne abbiamo avuto 3/4 limpide e le abbiamo sbagliate. Il primo responsabile sono io, è inutile dare le colpe. Le colpe le abbiamo tutti quanti".

Sulla posizione in panchina a rischio: "Fa parte del gioco, sono l'allenatore. Adesso devo cercare di capire perché abbiamo giocato così il primo tempo, ho qualcosa da rimproverarmi ma la coscienza è pulita".

Su un ritiro per cambiare le cose: "Domani siamo a Milanello, dopodomani in ritiro, si gioca il 29. Il problema in questo momento è trovare la tranquillità, qualcuno sta giocando al di sotto. Stare insieme chiusi in una stanza non ti fa svoltare".

Sul mercato: "Ci sono Leonardo e Maldini, io sono l'allenatore".