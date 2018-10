Gattuso isola la squadra e si prende le "mazzate": contro il Betis la possibilità di dimostrare che il derby sia stato un incidente

Un derby perso in pieno recupero non può non lasciare scorie, soprattutto dopo una partita dove il Milan è mancato dal punto di vista tecnico e offensivo. Gattuso non sbaglia quando afferma che la sua squadra si è ben comportata in fase di non possesso, ma è innegabile che tutti, tifosi, ambiente e società, si sarebbero aspettati qualcosa in più. Non riuscire a tirare in porta fino al termine della gara è un dettaglio impossibile da non considerare e questo lo sa anche il tecnico rossonero, il cui "massacro mediatico" post derby è stato eccessivo ma figlio di alcune scelte criticabili in quanto migliorabili.

RINO SI APPELLA AI NUMERI - La conferenza odierna era molto attesa, soprattutto a seguito delle voci, repentinte, che sono sgattaiolate alla luce dopo il bruciante stop nella stracittadina. "Sono qui da quasi un anno, in campionato ho perso sei partite. Sembra che ho perso tutte le partite della mia gestione, spero che questo continui e che i giocatori vengano lasciati stare. Il responsabile sono io e mi sta bene prendere le mazzate, ma abbiamo il dovere di fare meno errori possibili". Questo il pensiero di Gattuso, il quale si è appellato ai numeri che, al netto di tutto, gli stanno dando ragione. Il problema è che, domenica sera, in tanti si aspettavano un salto di qualità che invece non è arrivato. Forse questo Milan non è ancora pronto per lo step sopracitato e la colpa non può essere esclusivamente dell'allenatore.

UN MILAN DIVERSO - Ancora una volta, come sempre accaduto nei momenti di difficoltà, Gattuso ha provato ad isolare la squadra, difendendola dagli attacchi esterni. Non è un caso che l'allenatore rossonero si sia scaldato di fronte all'esternazione che il Milan ha giocato il derby per il pareggio. Rino ha parlato di "offesa", non accettando che i suoi giocatori vengano tacciati di scarso coraggio o scarsa verve. Presa di posizione legittima alla vigilia di un match importante, e difficile, contro il Betis in Europa League. Gattuso e il Milan avranno la possibilità di riscattarsi e centrare la qualificazione ai sedicesimi, dimostrando che la stracittadina è stato un incidente di percorso e non un iceberg invalicabile. E per farlo servirà una squadra più incisiva in attacco, dove è mancata oggettivamente domenica sera.