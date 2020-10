Gazidis in linea con Maldini: a gennaio il Milan non resterà a guardare

"Se a gennaio avremo la possibilità di rinforzarci lo faremo, se no rimarremo così. Se dovesse esserci la possibilità di prendere un giocatore che ci faccia fare il salto di qualità, perché no? Nello scorso mercato non abbiamo speso quello che potevamo spendere". Così Paolo Maldini si è esposto nel prepartita di Milan-Roma, interrogato dai microfoni di Sky. La conferma che la dirigenza rossonera non resterà a guardare è arrivata da Paolo Gazidis, intervenuto durante l'assemblea degli azionisti: "Abbiamo una strategia chiara: ingaggiare alcuni dei migliori talenti del mondo e farli crescere con noi. Si è appena chiusa la finestra di mercato estiva e siamo molto soddisfatti. La direzione sportiva guidata da Paolo Maldini si sta già attrezzando per la finestra invernale e siamo fiduciosi".

INVESTIMENTI RIMANDATI - I tentativi finali per Kabak e Simakan, nelle ultime ore dello scorso mercato, dimostrano come il Milan abbia effettivamente tentato di investire ulteriormente sul mercato, non riuscendo però a chiudere le varie operazioni a causa di distanze, più o meno ampie, con i vari club di appartenenza. E' quindi probabilissimo che, tra qualche mese, Maldini e Massara si possano muovere nuovamente per cercare di rinforzare una rosa che sta facendo grandi cose. Non servirà una rivoluzione, ma qualche piccolo ritocco che possa aiutare Pioli e rendere meno utopica la possibile rincorda ad un piazzamento Champions.

DIFESA E NON SOLO - A gennaio la dirigenza rossonera sembra intenzionata a tornare nuovamente alla carica per Simakan, il cui mancato approdo è dipeso quasi esclusivamente dalle ristrette tempistiche. Ad aiutare l'eventuale ingresso del francese potrebbero arrivare le uscite, soprattutto quella di Mateo Musacchio, il quale, senza infortunio, avrebbe lasciato quasi certamente il Milan in estate. Non sono però da escludere anche altre operazioni, come degli ipotetici rinforzi per la fascia sinistra e per la mediana, in relazione anche al cammino europeo della squadra. Difficile aspettarsi botti incredibili, ma è lecito attendersi un prolungamento di quanto sapientemente svolto negli scorsi mesi.