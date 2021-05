Gazzetta - Addio Calhanoglu, parte l'assalto a De Paul: costa 40 milioni, ma il Milan ha la carta Hauge

Il Milan non aspetterà Calhanoglu ancora a lungo. Da tempo, ormai, i rossoneri hanno presentato una ricca offerta di rinnovo al giocatore turco (4 milioni all’anno), ma dal suo entourage non sono arrivati segnali di apertura. Così i vertici di via Aldo Rossi hanno dato il via alle grandi manovre per la sua sostituzione. Il nome in cima alla lista (anche di Pioli) è quello di Rodrigo De Paul, ma non sarà facile strapparlo all’Udinese.

FATTORE HAUGE - Nelle ultime ore i media danno spazio all’offensiva dell’Atletico Madrid per il nazionale argentino, ma i Colchoneros sono lontani dalle richieste del club friulano per il suo gioiello: 40 milioni di euro. Il Milan, invece, come riporta La Gazzetta dello Sport, può contare sulla carta Hauge (valutato 15 milioni), profilo che piace molto ai bianconeri. Maldini e Massara potrebbero cedere il norvegese all’Udinese, che a sua volta potrebbe girarlo al Watford, altra società di proprietà della famiglia Pozzo.

VANTAGGIO - Con questi presupposti il Milan conta di guadagnare una posizione di vantaggio per il talento argentino. Oltre al cartellino di Hauge, ovviamente, i rossoneri dovrebbero mettere sul piatto un assegno da 20-25 milioni. Occhio, dunque, ai possibili sviluppi su questo fronte di mercato: il Diavolo ha messo gli occhi su De Paul, anche Calhanoglu è avvisato.