Gazzetta - Addio Higuain, il Milan ha il sì di Piatek: formula da stabilire, domani si decide col Genoa

Ultima fermata: Gedda! Con ogni probabilità, l’avventura in rossonero di Gonzalo Higuain si è chiusa in Arabia Saudita. Il Milan, infatti, ha ormai capito di non poter trattenere il Pipita, che nei prossimi giorni raggiungerà il suo vecchio maestro Sarri a Londra. Juve e Chelsea si sono venute incontro trovando un accordo: prestito di sei mesi di contratto ma con l’obbligo di impegnarsi per tutta la prossima stagione in base a numero di gol, partite giocate, posizione dei Blues a fine campionato e altri vincoli.

RISPARMIO - Insomma, l’affare è fatto. Resta solo da definire gli ultimi dettagli. Il Milan risparmierà circa 9 milioni lordi, ovvero l’entità dello stipendio di Higuain per la seconda parte della stagione. Inoltre, sarà il Chelsea a farsi carico della quota del prestito fino a giugno 2019. A questo punto, come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri possono puntare con decisione su Piatek. Domani Leonardo avrà un incontro con il Genoa per approfondire i discorsi portati avanti negli ultimi giorni. Liberato dai 9 milioni dovuti alla Juve e dagli altri 9 dell’ingaggio di Higuain, Leo si rimette in tasca un tesoretto da 18 milioni per convincere Preziosi a lasciar partire il Pistolero.

FORMULA - Raggiunto l’accordo per il contratto del polacco, che al Genoa guadagna 400 mila euro netti. Con il rappresentante di Piatek si sta ragionando su un vincolo di 5 anni, partendo da uno stipendio di 1.8 milioni di euro per passare poi a 2 milioni la prossima stagione. Il Milan valuta il giocatore 40 milioni di euro, ma bisogna capire bene la formula da adottare. La società rossoblù, ovviamente, ha bisogno di certezze sul riscatto. Leonardo potrebbe avvalersi della soluzione utilizzata in estate per Higuain: alzare l’onere del prestito (oltre 10 milioni) e rateizzare la restante somma legando il riscatto a determinati risultati. Tra le parti c’è la volontà di venirsi incontro.