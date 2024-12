Gazzetta - Aggrappato alla Champions: fiducia intatta in Fonseca, ma deve arrivare tra le prime quattro

Con il sogno scudetto spazzato via dopo il ko di Bergamo, il Milan deve ora puntare a risalire la classifica per arrivare in zona Champions. Oltre che per il club, arrivare tra le prime quattro (o cinque, se l’Italia avrà un posto in più in base al ranking per nazioni dell’Uefa) è fondamentale anche per Paulo Fonseca che ha la fiducia della società, ma deve qualificarsi alla prossima Champions League per avere chance di essere confermato al suo posto anche nella prossima stagione.

DALLA PARTE DI FONSECA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club è dalla parte del tecnico portoghese dopo lo sfogo nel post-partita di Atalanta-Milan e glielo ha ribadito anche ieri con una telefonata. Dietro quelle dure parole contro l'arbitro La Penna c'era la grande frustrazione, ieri ancora presente, di Fonseca che è convinto che la sua squadra a Bergamo abbia disputato una buona gara e meritava almeno il pareggio.

OBIETTIVO MINIMO - La fiducia del club di via Aldo Rossi nell'allenatore portoghese è quindi intatta e l'obiettivo è arrivare a fine stagione con lui in panchina, ma ora il Milan deve cambiare marcia e ha l'obbligo di riscattarsi subito mercoledì in Champions League contro la Stella Rossa. Se in Europa la situazione è tranquilla e con tre vittorie nelle ultime tre gare della fase a campionato il Diavolo arriverebbe tra le prime otto della classifica, in campionato c'è bisogno di filotto di vittorie per tornare il prima possibile in zona Champions che è l'obiettivo minimo stagionale e non raggiungerlo renderebbe inevitabile il cambio del tecnico.