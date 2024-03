Gazzetta - Allenatore, mercato e società: ecco la rivoluzione di Cardinale. Lopetegui idea concreta, il prossimo 9 sarà un Under 25

vedi letture

Le parole pronunciate ieri durante un evento del Financial Times da Gerry Cardinale fanno presagire una rivoluzione al Milan al termine di questa stagione perchè il numero uno di RedBird ha fatto capire chiaramente di non essere contento dei risultati della formazione rossonera. Una rivoluzione che potrebbe riguardare tutti, dalla squadra alla società, fino ad arrivare ovviamente all'allenatore.

PIOLI E LA PANCHINA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che analizza la posizione di Stefano Pioli, il quale solo con la vittoria dell'Europa League potrebbe convincere Cardinale a confermarlo anche per la prossima stagione. La sensazione però è che, dopo quasi cinque anni, il Milan è pronto ad avviare un nuovo corso con un nuovo allenatore. Antonio Conte, da tempo accostato al Diavolo, è un'ipotesi, ma vorrebbe dire stravolgere completamente tutto per stipendio, pretese tecniche, carattere e metodi da duro. Un'idea concreta è invece Lopetegui, ma resta sotto osservazione anche Thiago Motta che sta facendo ottime cose al Bologna. Neppure la pista Gallardo, oggi all’Al-Ittihad, è da abbandonare.

SQUADRA E MERCATO - Oltre all'allenatore, la rivoluzione estiva di Cardinale riguarderà anche la squadra ovviamente. Non è un mistero che il Milan farà un grande investimento in attacco con una svolta significativa: dopo alcuni anni con un over 30 come Olivier Giroud a guidare il reparto offensivo milanista, il prossimo 9 sarà un Under 25. I nomi caldi restano quelli di Joshua Zirkzee del Bologna e di Benjamin Sesko del Lipsia. Anche in difesa servirà un nuovo innesto perchè i rossoneri stanno incassando troppi gol: in lista ci sono Maxence Lacroix del Wolfsburg, Lilian Brassier del Brest e Tosin Adarabioyo del Fulham. La volontà è poi quella di tenere tutti i big, a meno che non arrivino offerte assolutamente irrinunciabili come l'estate scorsa con Tonali.

NUOVO SOCIO - Tecnico, squadra e infine società: chissà che i cambiamenti di cui parla Cardinale non si riferiscano anche all’assetto dirigenziale o strettamente societario. Nell'ultimo periodo, il proprietario rossonero ha aperto ufficialmente alla possibilità dell'ingresso nel club di via Aldo Rossi di un socio dal Medio Oriente.