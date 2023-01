Gazzetta - Analogie, recuperi e certezze: i punti di forza nelle mani di Pioli

MilanNews.it

Il 2023 è iniziato con il piede giusto per il Milan che, nonostante qualche fantasma nei minuti finali, ha offerto una prestazione di alto livello contro la Salernitana nella prima gara dopo il Mondiale. Ora i rossoneri sono a cinque punti dalla vetta e, come l'anno scorso, dal mese di gennaio possono fare ripartire la rincorsa al titolo. Pioli ha dalla sua diversi motivi per cui ben sperare.

Analogie

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il Milan nella passata stagione iniziò a lanciare la rimonta nei confronti dei cugini nerazzurri grazie a un mese di gennaio iniziato il giorno dell'Epifania contro la Roma e conclusosi ai primi di febbraio con la vittoria nel derby sull'Inter, grazie alla doppietta di Giroud. Il caso ha voluto che quest'anno lo schema sia molto simile: il prossimi blocco di cinque gare in campionato vedrà il Milan giocare contro la Roma a San Siro e chiudere il ciclo ai primi di febbraio contro i nerazzurri. In mezzo Lecce, Lazio e Sassuolo ma anche la Coppa Italia e soprattutto un'altra sfida ai cugini in Arabia valida per la Supercoppa Italiana. Ogni stagione è diversa dalla precedente e il Milan dovrà riscrivere una nuova storia non potendo fare affidamento solo su corsi e ricorsi storici ma piuttosto sui suoi campioni: Leao e Tonali su tutti, apparsi in forma smagliante all'Arechi il 4 gennaio. Ma anche sulla forza mentale del gruppo che ha ormai l'esperienza per far fronte a questo tipo di situazioni e di pressioni, che sa come si vince: un fattore fondamentale a questi livelli.

I protagonisti

Le vittorie si costruiscono però con gli uomini che vanno in campo ogni partita e Stefano Pioli può fare affidamento su alcuni molto importanti. Chi può essere assolutamente decisivo quest'anno è la coppia in mezzo al campo. Tonali e Bennacer formano il cuore pulsante della squadra rossonera e, nonostante i dubbi di inizio stagione per la partenza di Kessie, hanno dimostrato grande capacità di adattamento ma soprattutto affiatamento. E i numeri sono dalla loro: il Milan ha perso solo due delle 34 partite che ha visto Sandro e Ismael in campo insieme dall'inizio. Con i due mediani in campo il Milan ha una media punti di 2.5 a partita, più di qualsiasi altra coppia di centrocampisti del campionato. In più Pioli potrà contare sui recuperi: quelli già avvenuti di Calabria e Saelemaekers che riequilibrano la fascia destra, quelli che si spera avverranno presto come nel caso di Maignan, Origi e tutti gli altri infortunati. In più il Milan deve ancora scoprire il talento di Charles De Ketelaere: l'ingresso a Salerno è sembrato più convincente del solito e potrebbe essere un indizio del vento che cambia anche per il 90 rossonero.