Gazzetta - Ancora Thiaw e Tomori, la coppia più bella per il Milan: contro il Verona saranno loro i titolari

Il Milan vuole ripartire, e per farlo vuole confermare l'ottima prova difensiva di Thiaw e Tomori, le due T di Stefano Pioli. I due rossoneri saranno assieme anche domani pomeriggio, nella gara di San Siro contro la sopresa Verona. Il match contro il Newcastle ha confermato l'altro livello dei due centrali e solo Pioli sa quanto ne ha bisogno.

Coppia titolare

Il modo di giocare di tutta la squadra, logicamente, è stato diverso tra Inter e Newcastle. Contro la squadra nerazzurra non c'è mai stato equilibrio, contro il Magpies, invece, si è visto un Milan più compatto. Thiaw e Tomori, dunque, possiamo dire che cambiano radicalmente la squadra: prima del derby, con loro due titolari, i rossoneri hanno subito solamente due gol, sottlinea la Gazzetta dello Sport.

E in panchina...

Rimarranno a guarda, uno dalla panchina e l'altro dalla tribuna, Simon Kjaer e Pierre Kalulu. Il francesino sta recuperando da un problema muscolare, mentre il centrale danese ha dato l’impressione di essere in difficoltà fisica e del resto, a 34 anni non è semplice affrontare le conseguenze di una ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio.