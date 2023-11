Gazzetta - Attacco Milan: Giroud verso il rinnovo annuale, David primo obiettivo per l'estate. Colombo e Camarda sono il futuro

vedi letture

Olivier Giroud rappresenta la certezza dell'attacco del Milan, ma il francese ha 37 anni e quindi in via Aldo Rossi sanno bene che presto dovrà iniziare a ringiovanire il reparto. Prima di cedere il testimone, però, il numero 9 rinnoverà con ogni probabilità per un altro anno il suo contratto con il Diavolo. Il piano dei rossoneri per il futuro dell'attacco è comunque già scritto.

OBIETTIVO PER L'ESTATE - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, per la prossima estate il primo nome della lista del Milan è sempre quello di Jonathan David, centravanti che ha un contratto con il Lille fino al 2025 e che ha una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Già nello scorso mercato estivo, il club di via Aldo Rossi aveva fatto un tentativo per portarlo a Milanello, ma la richiesta da 60 milioni era stata ritenuta eccessiva. Tra qualche mese, i rossoneri ci proveranno di nuovo, consapevoli che con un solo anno di contratto il Lille non potrà più pretendere certe cifre e sarà costretto a fare uno "sconto".

DUE NOMI PER IL FUTURO - Il futuro dell'attacco milanista ha poi altri due nomi e cognomi: si tratta di Lorenzo Colombo e di Francesco Camarda. Il primo rientrerà a fine stagione a Milanello dal prestito al Monza e lo farà per restare stavolta, il secondo invece è il piccolo grande gioiello del settore giovanile rossonero che sta facendo benissimo in Primavera e presto entrerà anche nel giro della prima squadra. A marzo farà 16 anni e il Milan è già pronto a fargli firmare il primo contratto da professionista fino al 2027.