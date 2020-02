Gazzetta - Avanti con Ibra, Milan pronto a rinnovargli il contratto: presto arriverà la proposta

Un altro anno con Ibra? Se lo augurano i tifosi e anche i compagni. Perché lo svedese, al di là dei gol (tre in nove partite da gennaio a oggi), ha portato esperienza e leadership all’interno di uno spogliatoio giovane e fragile. Zlatan ha messo tutti d’accordo: dirigenti, squadra, allenatore. Tutti, nessuno escluso. Ecco perché il suo futuro potrebbe essere ancora in rossonero.

RINNOVO - Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Maldini e Boban apprezzano il lavoro di Ibrahimovic a tal punto da volergli al più presto sottoporre il rinnovo di contratto per un altro anno (l’attuale accordo scade a giugno). Stando a quanto riferito dalla rosea, la proposta della società milanista arriverà prima della fine della stagione. Un motivo d’orgoglio per Zlatan, difficile da declinare.

AVANTI INSIEME - Ibra si è calato perfettamente nella parte e ha alzato il livello di competitività. In campo ha spesso fatto la differenza e anche il fisico, nonostante i 38 anni, regge bene. Insomma, ci sono tutti i presupposti per proseguire insieme. Ma non è escludere che possa porre una condizione ben precisa ai vertici di via Aldo Rossi: un Milan più competitivo.