Gazzetta - Beffa Milan contro l'Atl.Madrid: decisivi gli errori dell'arbitro Cakir

La prima a San Siro del Milan in Champions League dopo sette lunghissimi anni si conclude con una sconfitta immeritata contro l'Atletico Madrid che ha giocato con l'uomo in più per più di un'ora, ma ha trovato prima il gol del pari e poi quello della vittoria solo nei minuti finali. Per la squadra di Pioli, resta la bella prestazione fino all'espulsione di Kessie e la grande resistenza nella ripresa, ma anche parecchi rimpianti per non essere riuscita a togliere lo zero dalla classifica.

ERRORI ARBITRALI - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, decisivi sono stati purtroppo gli errori dell'arbitro Cakir che prima è stato troppo fiscale a sventolare il secondo giallo a Kessie, mentre nel recupero del secondo tempo ha concesso un rigore agli spagnoli per un fallo di mano di Kalulu, ma dai replay si è visto poi molto bene come sia stato Lemar a toccare il pallone con la mano prima del difensore francese. Nonostante la presenza del VAR, il fischietto turco non ha cambiato la sua decisione, anzi non è nemmeno andato a rivedere l'episodio e si è fidato inspiegabilmente dei suoi collaboratori in sala video.

BELLA PRESTAZIONE - Il Milan è uscito dal campo dunque con zero punti in tasca (ora la corsa agli ottavi si è complicata parecchio), ma resta comunque la grande prestazione: la formazione milanista ha infatti dominato e giocato una partita incredibile fino al rosso al Kessie, poi ce l'aveva quasi fatta a portare a casa un risultato positivo nonostante l'uomo in meno e solo nel finale di partita sono arrivate le due reti dell'Atletico. In casa rossonera, restano quindi parecchi rimpianti, ma anche la consapevolezza di potersela giocare davvero con tutti.