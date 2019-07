Gazzetta - Bennacer, è nata una stella: un guerriero di qualità che saprà conquistare San Siro

La curiosità aumenta. Il Milan e i suoi tifosi non vedono l’ora di scoprire Bennacer. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’algerino era già considerato un buon colpo di mercato dagli esperti, ma dopo la Coppa d’Africa - che il centrocampista ha chiuso da vincitore e da MVP del torneo - la sua popolarità è lievitata, come i complimenti al club rossonero.

FIRME A BREVE - Con l’Empoli è tutto deciso da tempo: l’arrivo di Bennacer non è in discussione, è solo questione di tempo. A breve le parti si incontreranno per chiudere materialmente la questione con le firme. I tifosi rossoneri sognano grandi acquisti, ma intanto cominciano a riflettere sul talento di Bennacer. Nato trequartista, diventato mezzala e poi playmaker davanti alla difesa. Un percorso a ritroso in campo - osserva la rosea - per fare un grande balzo in avanti.

LAVORATORE - Ismael saprà come conquistare San Siro. Quelli che lo conoscono bene non hanno dubbi: Bennacer è sempre stato un grande lavoratore. La stoffa, poi, non gli manca. Qualità e quantità per un calciatore moderno e dinamico, funzionale al gioco di Giampaolo. È il tempo di scoprire il nuovo "regista" rossonero.