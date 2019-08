Gazzetta - Bennacer, oggi il Milan scopre il suo nuovo regista: prende forma la mediana-fantasia pensata da Giampaolo

Dopo aver vinto la Coppa d'Africa da protagonista con la sua Algeria (ha vinto il premio di miglior giocatore della competizione) e qualche giorno di meritate vacanze, Ismael Bennacer è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia rossonera: l'ex giocatore dell'Empoli, acquistato dal Milan per circa 16 milioni di euro, è infatti atteso oggi a Milanello, dove svolgerà il suo primo allenamento con i nuovi compagni agli ordini di mister Marco Giampaolo.

VOLUTO DA GIAMPAOLO - Il nuovo tecnico milanista lo ha voluto fortemente perchè, come riporta La Gazzetta dello Sport, Bennacer è un giocatore che pensa in verticale e sviluppa gioco velocemente, proprio come vuole l'ex Samp che punterà su un centrocampo di grande qualità e piedi buoni. L'algerino ne farà sicuramente parte e toccherà quindi a lui prendere in mano le chiavi della mediana rossonera: con Bennacer in regia, aumenteranno anche i palloni e le occasioni da gol per Piatek, apparso un po' indietro nelle amichevoli precampionato.

SQUADRA DI QUALITA' - Giampaolo ha in mente un centrocampo di fantasia e per questo sarà fondamentale per Ismael trovare il prima possibile l'intesa con il resto dei compagni, in particolare quelli con maggiore qualità: tra questi ci sono certamente Paquetà, Suso e in futuro magari anche Correa, il cui arrivo in rossonero appare sempre più probabile. Con tutti questi piedi buoni, il più contento di tutti sarà sicuramente Piatek.