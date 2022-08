Gazzetta - Bennacer sale in cattedra per rispettare la profezia di Pioli: deve essere il suo anno in attesa del rinnovo

MilanNews.it

Stefano Pioli lo aveva detto nella primissima conferenza stampa di presentazione della stagione, il 4 luglio a Milanello: "Volete un nome per questa stagione? Bennacer, può dare davvero tanto". Dopo la prestazione maiuscola di ieri sera, condita anche da un bellissimo gol, difficile non credere all'allenatore del Milan che, la stagione scorsa, profetizzò la crescita di Leao e Tonali.

Dominio

Come riporta la Gazzetta dello Sport ieri sera Ismael Bennacer contro l'Atalanta ha messo in piedi una prestazione davvero totale: sia dal punto di vista della quantità che della qualità. L'algerino ha letteralmente dominato in mezzo al campo sovrastando i centrocampisti dell'Atalanta, che stavano con un baricentro molto basso. Come riporta il match report della Lega Serie A, il numero 4 rossonero è stato il calciatore del Milan ad aver giocato il maggior numero di palloni, ben 101: un'enormità se si considera che il secondo in questa speciale classifica è stato Calabria con 88. Inoltre, Bennacer ha recuperato 9 palloni, secondo sempre al capitano rossonero (11). Se a questo ci aggiungi pure la personalità di prendere il pallone, dribblare l'avversario e mettere il pallone sull'angolo più lontano, allora non si può far altro che togliersi il cappello.

Rinnovo

Bennacer vorrà rispettare la profezia di Stefano Pioli a ogni costo ed è pronto per prendersi in mano il centrocampo del Milan, magari formando una coppia letale con Tonali che deve ancora trovare la condizione migliore. In quest'ottica non si può escludere dall'equazione il discorso relativo al rinnovo. L'algerino scade nel 2024 ed è uno dei nomi in cima alla lista di Maldini e Massara, specialmente per l'importanza che ha e che potrebbe ancor di più avere nei prossimi mesi. La scadenza ravvicinata e alcune squadre di Premier interessate mettono pressione ai rossoneri che però possono sfruttare la clausola di 50 milioni non più esercitabile in questa sessione di mercato. L'autunno, probabilmente, ci regalerà delle verità.