Gazzetta - Brandt nome nuovo per la trequarti: Dortmund disponibile al prestito con diritto di riscatto

Il Milan ha già in rosa un trequartista affidabile, Brahim Diaz, capace di grandi giocate. Ma lo spagnolo ha bisogno comunque di un alter ego, meglio se con caratteristiche - fisiche e tecniche - diverse. Non a caso, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno monitorando profili “alternativi” all’ex Real, elementi con determinate qualità per garantire più soluzioni al tecnico Stefano Pioli.

NUOVO NOME - Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ultima pista porta a Julian Brandt del Borussia Dortmund. Il giocatore è da tempo nel mirino della Lazio, ma la trattativa con la società biancoceleste si è arenata. Anche perché il 25enne tedesco - riferisce la rosea - gradisce molto la corte del Milan. Ovviamente, la linea rossonera non cambia: Maldini e Massara puntano al solito prestito con diritto di riscatto, soluzione che il Dortmund aveva già messo in conto trattando, appunto, con la Lazio.

AFFARE ALLA PORTATA - Quali potrebbero essere le cifre dell’operazione? Stando sempre a quanto riferito dalla Gazzetta, si potrebbe chiudere a 5 milioni per il prestito più un diritto di riscatto a 22, cifre alla portata del club rossonero. Occhio, dunque, ai possibili sviluppi su questo fronte: al momento Brandt sembra molto più raggiungibile di Vlasic.