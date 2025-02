Gazzetta - C'è il Milan nel futuro di Joao Felix: la cessione di Theo per trattenerlo. E Leao...

C'è il Milan nel futuro di Joao Felix. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che il portoghese è entusiasta dell'inizio della sua esperienza in rossonero e anche in via Aldo Rossi c'è grande soddisfazione di aver preso un grande giocatore. Arrivato dal Chelsea l'ultimo giorno del mercato invernale, non c'erano i tempi per trovare un accordo sulla cifra del riscatto e così alla fine la trattativa è stata chiusa con un semplice prestito secco.

NUOVA TRATTATIVA - Nei prossimi mesi, però, il piano del Diavolo prevede di iniziare a preparare il terreno per trovare un nuova intesa con i Blues e trattenere Joao Felix. Da capire con quale formula, magari sarà un nuovo prestito, ma stavolta con il diritto o obbligo di riscatto a circa 40 milioni di euro, così che il Chelsea non faccia una minusvalenza con la sua cessione. Il Milan punta ad ottenere questi soldi da almeno una cessione importante, in particolare quella di Theo Hernandez, che pare giunto alla fine del suo percorso in rossonero e che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Diavolo che scade nel 2026. Il club di via Aldo Rossi non lo vuole perdere a zero e quindi senza prolungamento la sua partenza in estate è praticamente già scritta.

VOGLIA DI RESTARE - Attenzione poi anche alla situazione di Rafael Leao: il portoghese ha ancora un contratto lungo, ma se dovesse arrivare una proposta importante da qualche top club europeo un pensiero lo farebbero sia il giocatore che il Milan. Tornando a Joao Felix, a chi gli sta vicino l'ex Benfica continua a dire di trovarsi bene in rossonero e di essere convinto di aver trovato il tecnico e la dimensione adatti a tornare ai suoi livelli. Vedremo se il Diavolo riusciurà ad accontentarlo...