Gazzetta - Calhanoglu, il tempo stringe: l'offerta del Qatar non lo convince, rinnovo con il Milan possibile

Se Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato per un altro anno e Gigio Donnarumma ha scelto di andare via, Hakan Calhanoglu, cioè l'altro giocatore rossonero in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Nelle ultime ore, però, il prolungamento con il Milan sembra essere un po' più vicino, anche perchè al turco non sono arrivate molte offerte, a parte quella dal Qatar.

TRA MILAN E QATAR - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la proposta monstre dell’Al-Duhail, che ha messo sul piatto ben 8 milioni di euro netti a stagione, non scalda più di tanto Calhanoglu che quindi sta rivalutando con attenzione l'offerta del Milan. Fin dal primo giorno, Hakan ha chiesto il doppio dei 2,5 milioni che guadagna ora, mentre il Diavolo è fermo a quota 4 milioni. Nelle ultime settimane, ci sono state indiscrezioni anche su altri club interessati, tra cui per esempio la Juventus, ma in realtà nessuno di questi ha mai trasformato il semplice interesse in qualcosa di concreto.

IL TEMPO STRINGE - Un grande Europeo con la Turchia potrebbe certamente attirare qualche big, ma in via Aldo Rossi non hanno nessuna intenzione di aspettare all'infinito Calhanoglu. Il tempo stringe e al momento il turco ha solo due offerte in mano: una, quella del Qatar, che non lo convince più di tanto, l'altro, quella del Milan, che invece gli permetterebbe di giocare in Champions League in una squadra in cui l'allenatore ha grande stima di lui. Per il numero 10 milanista arriverà molto presto il momento di scegliere.