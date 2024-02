Gazzetta - Cardinale cerca nuovi investitori in Medio Oriente, ma non non intende cedere il comando del Milan

Nelle ultime settimane, si sono intensificati i viaggi in Medio Oriente di Gerry Cardinale. Il motivo? Il numero uno di RedBird cerca nuovi soci per il suo Milan. Esclusa una cessione totale del club, il proprietario rossonero, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, vuole trovare investitori interessati a collaborare come sponsor o come partner nel nuovo stadio di proprietà. O, ancora, come azionisti di minoranza.

PARLA CARDINALE - Ad annunciarlo in un'intervista rilasciata a Calcio e Finanza è stato nelle scorse ore lo stesso Cardinale che ha comunque ribadito che non vuole cedere tutto il Milan, ma che vuole tenere il controllo del club di via Aldo Rossi: "Bisogna tenere conto dei movimenti dell’economia globale e non c’è dubbio che in Medio Oriente c’è molta liquidità e disponibilità a investire nello sport. Siamo aperti a potenziali partner che potrebbero unirsi a noi anche come azionisti minoritari, ma come ho detto non rinuncerò al controllo".

UN MILAN PIÙ FORTE - E' la prima volta che Cardinale apre ufficialmente all'ingresso di un partner nel Milan. Gli interessi di RedBird in quell’area sono noti: il fondo americano ha infatti un un’agenzia a Dubai, un ufficio ad Abu Dhabi ed è in attesa di aprire una sede anche a Riad. L'obiettivo di cercare nuovi soggetti disposti ad investire nel club rossonero è molto semplice: costruire un Milan sempre più forte, un Milan forte che generi sempre più ricavi da reinvestire poi nel club. E in Medio Oriente non mancano certamente i soldi e la voglia di investire nello sport e in particolare nel calcio.