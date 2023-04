Gazzetta - Champions. Diaz, la carta-imprevisto di Pioli che si affida al gruppo di campioni

Non ci si può fermare, non in questa Pasqua. Il Milan fra tre giorni si giocherà gran parte del suo futuro, quando mercoledì a San Siro arriverà il Napoli per il quarto di andata di Champions League. I rossoneri sanno che sarà tutto diverso rispetto all'incontro di una settimana in campionato, ma Pioli con ogni probabilità confermerà l'undici che ha dominato al Maradona . Caratteristica? Sono tutti Campioni di Italia.

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, le alternative del Milan hanno deluso ancora una volta, venerdì sera in casa contro l'Empoli in una gara che andava vinta. E allora Pioli non dovrebbe aver problemi a disegnare la sua formazione anti-Napoli formato Europa: dentro la squadra che ha vinto a Napoli una settimana fa che ha la particolarità di essere composta per intero da giocatori protagonisti dello scorso scudetto. Un dato che conforta perchè quel gruppo ha dimostrato di avere ancora diverse cartucce da sparare ma che preoccupa perché indirettamente si ammette che il mercato estivo, dopo una vittoria come quella dell'anno scorso, non ha portato in dote granché, specialmente in attacco dove De Ketelaere e Origi - i più attesi - hanno deluso le aspettative.

Milan pitagorico

Esattamente come nella gara di una settimana fa, esattamente come nella gara di un anno fa, Pioli si affiderà a un doppio triangolo, in attacco e a centrocampo. Sulla linea mediana la sorpresa è stata vedere Ismael Bennacer più avanzato, incollato a Lobotka, vertice alto di un centrocampo coperto da i mille polmoni della coppia Tonali-Krunic. Servirà un'altra grande prestazione dei tre centrocampisti rossoneri. Ma la vera carta-imprevisto Stefano Pioli se la giocherà con la posizione di Brahim Diaz. Nei tre d'attacco Leao sarà a sinistra, Giroud il riferimento centrale e lo spagnolo spariglierà tutto partendo da destra. Al Maradona sette giorni fa è andato tutto alla grande: Diaz ha imperversato partendo dalla corsia di destra ma svariando in continuazione sul tema, facendo venire il mal di testa a Mario Rui. Riuscirà il Milan di Pioli a superare con questo disegno tattico le contromisure di Spalletti? Lo scopriremo nel secondo episodio.