Gazzetta - Chukwu, Okafor e Jovic: il tempo stringe. Tre idee per il mercato di gennaio

vedi letture

Ci sono tre giocatori del Milan, arrivati tutti nel corso dell'estate 2023 e dunque che hanno iniziato la loro seconda stagione in rossonero, che dopo un primo anno tra alti e bassi, stanno confermando anche oggi questo rendimento ondivago che potrebbe per loro essere controproducente, almeno per quanto riguarda il futuro a Milanello. Si tratta di Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Luka Jovic. Già nel mercato di gennaio alcune cose potrebbero cambiare con la dirigenza rossonera che ha già tre possibili rimpiazzi sul taccuino.

In bilico

Questa mattina la Gazzetta dello Sport sottolinea che l'esperienza al Milan di Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Luka Jovic è in bilico. Per ognuno la situazione è leggermente diversa ma il succo potrebbe essere lo stesso: se non daranno risposte convincenti nell'immediato futuro, il club potrebbe decidere di fare un passo oltre. Il nigeriano è stato l'acquisto più oneroso rossonero dell'estate 2023 ma non ha mai mantenuto le aspettative: il finale di stagione scorso e un buon precampionato avevano fatto sperare che potesse essere in rampa di lancio e invece ha cominciato l'anno in maniera totalmente anonima. Lo stesso vale per Luka Jovic che si è guadagnato la conferma con fiammate arrivate ogni tanto dalla panchina ma che oggi è la ruota di scorta dell'attacco rossonero dietro a Morata e Abraham, neanche in lista per la Champions. Infine c'è Noah Okafor che dei tre è quello messo meglio perchè nel poco tempo a disposizione, in questa stagione, qualcosina ha dimostrato. Anche se serve di più.

Mercato di gennaio

La rosea guarda già al mercato di gennaio e sottolinea come se le prestazioni dovessero rimanere queste, i tre potrebbero anche salutare alle giuste condizioni: per Chukwueze vuol dire con una cifra inferiore a quella a cui è stato acquistato, per Okafor anche per una somma leggermente maggiore e per Jovic anche a zero. In questo senso il Milan monitora già profili di possibili sostituti. La Gazzetta questa mattina cita l'ex Bologna Andreas Skov Olsen, esterno da 70 presenze in Serie A che adesso gioca nel Club Bruges, prossimo avversario del Milan in Champions: l'anno scorso 10 gol nel campionato belga e in questa stagione è già quota 4. Poi c'è un ritorno di fiamma come Noa Lang che un tempo giocava al Bruges ed era anche finito nel mirino rossonero che poi aveva scelto De Ketelaere: l'olandese è tornato in patria al PSV dove gioca a correnti alterne e a 25 anni vorrebbe provare un'esperienza in un nuovo campionato, più stimolante. Infine c'è Ismaila Sarr, senegalese del Crystal Palace: come per gli altri due il costo del cartellino si aggira sui 15 milioni di euro.