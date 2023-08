Gazzetta - Colombo verso il Monza. Caccia al terzo numero 9: Broja ed Ekitike in pole

Il campionato è alle porte ma il calciomercato continua a fare da padrone. Il Milan vuole cercare un altro attaccante, un numero 9 più alla Olivier Giroud che possa essere l'alternativa e anche l'erede del bomber francese. Questo dopo che si è stabilito, salvo stravolgimenti, che Lorenzo Colombo finirà in prestito al Monza, dopo aver rinnovato il suo contratto con il Diavolo.

Doppio nome

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, a oggi il Milan, tolto Colombo in uscita, ha due numeri 9 anche se molto diversi tra loro. Giroud è il prototipo classico di centravanti d'area di rigore; Okafor ha caratteristiche diverse ma sa interpretare bene il ruolo di punta. La dirigenza rossonera vorrebbe però introdurre un nuovo centravanti, giovane ma con esperienza, per avere un'alternativa più simile al francese. I nomi più gettonati sono Armando Broja, del Chelsea, e Hugo Ekitike, del Psg. Per il primo, classe 2001, l'incognita è specialmente fisica: l'albanese non gioca da dicembre quando si ruppe il legamento del ginocchio. Per il francese del 2002, invece, c'è concorrenza dalla Germania e la riluttanza dei parigini di aprire a una soluzione in prestito che, diversamente, per Broja potrebbe verificarsi. La questione del prestito è centrale: il Milan non ha 30 milioni da spendere a questo punto della sessione.

Nomi freddi

Nelle ultime ore, intanto, sono comparsi ulteriori profili che sarebbero entrati in orbita Milan ma ai quali i rossoneri, in questo momento, non sarebbero interessati. Uno è l'iraniano Sardar Azmoun che gioca nel Bayer Leverkusen: la Bild, dalla Germania, ha dato già per fatto l'accordo tra club rossonero e giocatore ma ancora non c'è nulla. Il giocatore è stato proposto ma da via Aldo Rossi preferiscono altre piste. Un'alternativa più concreta, ma ancora senza interessamenti ufficiali, è Luka Jovic della Fiorentina. Il serbo ha avuto un rendimento scostante alla viola: per il Milan che è a caccia di gol, la sua media realizzativa in campionato dal 2019 a oggi non è beneaugurante. Appena 13 gol fatti negli ultimi 4 anni.