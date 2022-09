Gazzetta - Con De Ketelaere bisogna avere pazienza: il belga regala sprazzi ma deve ambientarsi

MilanNews.it

È bastata una serata un po' in ombra di Charles De Ketelaere a Salisburgo per far cominciare a piovere le prime critiche ed esprimere i primi dubbi sul belga. Questa è la vita dei grandi acquisti, si sa. Ma il belga va lasciato crescere con pazienza e gli va dato soprattutto il tempo di ambientarsi, perchè le qualità sono manifeste. Anche martedì, in una partita difficile, è riuscito comunque a illuminare il gioco rossonero, anche se solo per un lampo.

Salisburgo

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport anche Stefano Pioli si è reso conto di non aver messo De Ketelaere nelle giuste condizioni di brillare: "Trovato poco dai compagni? Sì, può essere, è stato marcato bene dal loro vertice basso. La nostra costruzione non è stata così veloce ma è inevitabile gli vada dato tempo di inserimento". Già questo dovrebbe lasciare sereni i tifosi del Milan che possono essere rassicurati dal fatto che l'allenatore rossonero è perfettamente cosciente della situazione, ovvero quella di avere un diamante per le mani che, come tutti i diamanti, ha bisogno di essere sgrezzato. Anche perché nel corso di queste prime settimane da rossonero, De Ketelaere ha fatto già vedere spunti e lampi importanti.

Ambientamento

La verità è che spesso si dimentica che De Ketelaere, pur essendo stato pagato più di 30 milioni, è pur sempre un ragazzo di 21 anni in arrivo da un campionato come quello belga, meno tattico e forse anche meno tecnico di quello italiano. Senza scordare poi che è normale per un giocatore avere dei tempi di ambientamento all'interno di una nuova squadra, specialmente se quella squadra come il Milan ha un'identità di gioco ben precisa. E nonostante questo De Ketelaere sta facendo bene e sta crescendo: continuerà a farlo. È inutile dunque fare allarmismi dopo una singola prestazione, all'esordio in Champions con il Milan, in cui il belga non ha brillato e nonostante questo ha pure trovato una giocata determinante all'interno della partita. Per il bene del ragazzo e del Milan, diamogli tempo.