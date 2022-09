Gazzetta - Continuo come nell’ultima stagione e dominante come nel derby: al Milan serve il miglior Tonali. In arrivo il rinnovo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La super prestazione di Sandro Tonali è ancora negli occhi di tutti, in particolare di Stefano Pioli che spera di rivederlo più volte possibili in quelle condizioni: il giovane centrocampista rossonero ha infatti dominato in mezzo al campo e nessuno degli avversari riusciva a stargli dietro. L'avvio di stagione dell'ex Brescia è stato buono, anche se a grandi picchi come contro l'Inter ha alternato prestazioni più deludenti come contro l'Atalanta.

RINNOVO IN ARRIVO - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega che Pioli e il suo Milan hanno bisogno del miglior Tonali a centrocampo: Sandro dovrà essere continuo come nella scorsa stagione e dovrà essere dominante come nel derby di sabato scorso. Ma l'importanza di Sandro nei meccanisimi rossoneri è ormai sotto gli occhi di tutti e per questo presto firmerà anche il rinnovo fino al 2027 con anche l'adeguamento dell'ingaggio.

ADEGUAMENTO INGAGGIO - Il suo prolungamento è assolutamente più che meritato sia per quello che ha fatto vedere dentro al campo che fuori: non va infatti dimenticato il suo gesto nell'estate 2021 quando si è tagliato lo stipendio pur di favorire la sua permanenza al Milan dopo una prima stagione non facile. Dopo lo scudetto, il premio è il rinnovo del contratto che prevede anche un'importante adeguamento dell'ingaggio che passerà da 1,3 a 2,5 milioni di euro netti all'anno.