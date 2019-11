Gazzetta - Crisi Piatek, altra serata di digiuno: da cecchino infallibile a punto debole del Milan

La crisi è servita. E no, stavolta non si parla della squadra ma di un singolo. Minuto 86 di Milan-Napoli: Piatek, richiamato in panchina da Pioli per far posto a Leao, lascia il campo sommerso dai fischi di un San Siro imbufalito. Altro giro, altra performance da dimenticare: il polacco ha aggiunto un’altra serata di digiuno alla sua lunga e personale dieta del gol.

INVOLUZIONE - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il cecchino infallibile di un anno fa si è trasformato nel punto debole del Milan. Dal Napoli al... Napoli: stesso avversario, ma risultato decisamente opposto. Dieci mesi fa, proprio contro i partenopei (ma in Coppa Italia), due gol da urlo del pistolero mandavano in visibilio il popolo rossonero. Sembrava l’inizio di una favola, invece... Ieri Kris si è sbattuto, ci ha provato, ma ha fallito due buone occasioni. E i tifosi, ovviamente, non hanno gradito.

FIDUCIA? - È giusto dare fiducia a un attaccante pagato 35 milioni, che ha segnato tanto nell’ultimo campionato. Ma tre gol (due dei quali su rigore) in tredici presenze stagionali non sono un bel modo per guadagnarsi la conferma. E forse Pioli, contro il Napoli, avrebbe potuto concedere qualche minuto in più a Leao. Il mercato di gennaio si avvicina e lo spettro di Ibra incombe: Piatek non ha più molto tempo a disposizione per dimostrare di non essere stato un fuoco di paglia.