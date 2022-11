Gazzetta - Da Daniel Maldini a Lorenzo Colombo: il punto sui prestiti rossoneri

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan, come club, ha sempre puntato sul mandare i propri giocatori giovani in prestito a farsi le ossa, sin dai tempi di Berlusconi. Costacurta e Ambrosini giocarono entrambi lontano da Milanello per una stagione, così hanno fatto ancora più recentemente Gabbia e Tommaso Pobega, oggi entrati in pianta stabile delle rotazioni di Pioli. Attualmente il club rossonero ha diversi giocatori in prestito: come stanno andando?

Maldini e Colombo: assaggio di A

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina sono due i calciatori giovani mandati in prestito considerati quelli un pochino più "di punta". Si tratta di Daniel Maldini e Lorenzo Colombo. Il primo dopo un paio di anni nella rosa rossonera e un gol l'anno scorso a settembre contro lo Spezia in campionato, è finito proprio in Liguria dove però ha trovato fin qui poco spazio, anche per qualche problema fisico. Nell'ultimo periodo il figlio d'arte ha trovato continuità e, ironia della sorte, ha trovato la prima titolarità in A con lo Spezia e il primo gol proprio a San Siro contro il Milan. In totale 5 prezenze in campionato e un 1 gol: da gennaio in avanti ci si aspetta di vederlo con maggiore continuità. L'altro nome importante è quello di Lorenzo Colombo che sta vivendo un'ascesa simile a quella di Colombo: nel 2021 prestito in B alla Cremonese per mezza stagione, l'anno scorso ancora in cadetteria alla Spal per un anno, quest'anno la chance in A a Lecce. Il giovane classe 2002 gioca spesso ed è arrivato già a 12 presenze in campionato condite anche da 2 gol, di cui uno bellissimo a Napoli.

E gli altri?

Maldini e Colombo però non sono gli unici giovani rossoneri di prospetto a giocarsi le loro fiches in giro per l'Italia. Due prodotti del settore giovanile rossonero, in questa stagione, sono finiti a Cosenza in Serie B. Il più giovane è Marco Nasti, classe 2003, bomber della Primavera rossonera nelle ultime due stagioni, che è andato in Calabria ad assaporare la prima esperienza tra i professionisti. Per Nasti ancora poco spazio: 4 presenze e nessun gol all'attivo. Con lui c'è Marco Brescianini, un po' più grande del 2000. Il centrocampista ha già fatto diverse esperienze in prestito in B che, ormai, è un campionato che conosce bene: gioca con continuità e ha messo insieme 12 gettoni e una rete quest'anno. Infine, tra i prestiti degni di nota, c'è quello di Emil Roback, arrivato due estati fa dall'Hammarby con benedizione di Ibrahimovic: il giovane svedese classe 2003 è finito al Nordsjaelland dove, però, sta trovando poco spazio. Solo una presenza per lui fino a questo momento.