Gazzetta - Da Pulisic a Reijnders, passando per Okafor: il mercato rossonero risponde presente

Da Pulisic a Reijnders, passando per Okafor: il mercato rossonero risponde presente

L’estate ha portato al Milan il debuttante più incisivo della Seria A, Christian Pulisic, se si guarda la rapporto gol-punti conquistati; ha aggiunto il centrocampista infaticabile, Tijjani Reijnders, finora il rossonero più presente; ha dotato finalmente la squadra di un vice Giroud, Noah Okafor, al secondo gol consecutivo con la maglia del Milan dopo quello arrivato all’esordio da titolare nella vittoria per 3-1 a Cagliari; infine Yunush Musah, la vera sorpresa di questo inizio di stagione.

Pulisic mania

Tre gol e nove punti portati da parte di Christian Pulisic. Venti milioni che hanno assicurato un acquisto produttivo per la squadra di Pioli, mettendoci anche l’assist e mezzo nella vittoria di Cagliari. Lo statunitense è in un ottimo momento di forma e difficilmente sostituibile. E molto probabilmente anche Pulisic stesso sa di essere diventato importante al Milan: “Mi diverto, non voglio fissare traguardi ma segnare o far segnare il più possibile. Scudetto? Se giochiamo così abbiamo una buona chance”, riporta la Gazzetta dello Sport.

Okafor c'è

Non solo Pulisic, ma anche Noah Okafor ha sorpreso nelle ultime uscite. All’attaccante svizzero, arrivato dal Salisburgo è bastata una partitella da titolare e poco più di venti minuti contro la Lazio per segnare le sue prime due reti in maglia rossonera. Il Milan, dunque, in attesa che Jovic trovi la migliore condizione può contare sulle qualità e sulla fisicità del classe 2000.