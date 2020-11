Gazzetta - Dal drone alle videochat, fino alle chiamate con i giocatori: ecco come Pioli sta preparando il match di Napoli

Stefano Pioli, che qualche giorno fa è stato trovato positivo al Covid-19, così come il suo vice Giacomo Murelli, non siederà domenica sulla panchina milanista e dunque per il match contro il Napoli ci sarà il collaboratore tecnico Daniele Bonera a guidare i rossoneri. L'allenatore milanista è confinato in casa, ma ovviamente si è attrezzato per seguire da vicino il lavoro della sua squadra in vista della trasferta del San Paolo.

DRONE E VIDEOCHAT - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta questa mattina come Pioli sta preparando in questi giorni il match contro il Napoli. Innanzitutto, al mattino ha subito due videochiamate importanti: prima con il suo staff per pianificare l'allenamento e successivamente con il dottor Stefano Mazzoni per fare il punto sulle condizioni dei suoi ragazzi. Nel pomeriggio, il tecnico rossonero, collegato in video, parla ai giocatori negli spogliatoi e poi segue il lavoro della sua squadra da remoto attraverso anche le immagini dall'alto che arrivano dal drone che vola sopra i campi di Milanello. Anche da casa, Pioli può così controllare "da vicino" l'allenamento dei suoi ragazzi.

COLLOQUI INDIVIDUALI - Ma la giornata dell'allenatore milanista non finisce qui: dopo la seduta, il tecnico parmigiano ha infatti una nuova riunione tecnica in videochat con il suo staff per analizzare il lavoro fatto sul campo. Successivamente, è il momento dei colloqui telefonici individuali con alcuni giocatori. Insomma, anche se non può essere a Milanello, Pioli non lascia nulla al caso e sta preparando meglio che può l'importante match di Napoli. Ovviamente anche domenica, i contatti con il suo staff saranno piuttosto fitti: il tecnico e il suo sostituto Bonera si sentiranno nel riscaldamento, all’intervallo e alla fine, mentre durante la partita gli interventi saranno pochi e mirati.